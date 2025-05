Débat à Casablanca sur le rôle de l’IA en faveur de l’inclusion socioéconomique des jeunes

25/05/2025

Le rôle de l’intelligence artificielle (IA) en faveur de l’inclusion socioéconomique des jeunes a été mis en lumière jeudi lors d’un débat organisé par la préfecture des arrondissements de Sidi Bernoussi à Casablanca.



Animé par des experts et des universitaires, ce débat, organisé à l’occasion de la célébration du 20ème anniversaire de l’Initiative nationale pour le Développement Humain (INDH), a permis d’échanger les vues sur les moyens de mettre à profit les immenses possibilités offertes par l’IA en faveur du développement et de l’insertion économique des jeunes.

Les intervenants ont ainsi appelé à inscrire l’IA dans les formations données aux bénéficiaires avec le soutien de l’INDH.



Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Dardouri, wali, coordonnateur national de l’INDH, a affirmé que l’incubateur des projets pour l’accompagnement et l’inclusion socioéconomique des jeunes à Sidi Bernoussi est un modèle de réussite des projets programmés dans le cadre le troisième phase de l’INDH, fournissant des formations adaptées aux attentes des jeunes, outre leur accompagnement dans la recherche d’un emploi ou encore la création de petites entreprises.



Soulignant que le succès des programmes au titre de toutes les phases de l’INDH s’explique par la clairvoyance de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, il a salué le travail du Comité provincial de développement humain (CPDH) ainsi que l’action des gestionnaires de cet incubateur qui s’affirme aujourd’hui comme un modèle notamment dans les domaines de l’entrepreneuriat, l’emploi ou encore l’amélioration du revenu des jeunes et leur inclusion économique.



Pour sa part, le chef de la Division de l’action sociale à la préfecture des arrondissements de Sidi Bernoussi, Mohamed Moujib, a noté que la célébration de ce 20ème anniversaire est l’occasion de présenter le bilan des projets réalisés grâce à l’INDH durant les trois phases écoulées ainsi que l’évaluation des acquis enregistrés.



D’où, pour lui, l’importance de ce débat dans l’échange des vues et des idées ainsi que la consolidation des acquis sur le chemin des projets réalisés grâce à l’INDH au niveau de cette préfecture.



Outre le débat, cette rencontre a été marquée par l’ouverture de la 8ème édition du Salon de l’emploi, le lancement officiel du programme de soutien à l’employabilité, la remise des prix aux porteurs des meilleures idées de projets ainsi que des certificats de formation aux jeunes inscrits dans le cadre du programme de soutien à l’emploi.