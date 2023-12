Débat à Casablanca sur la protection et la réinsertion des enfants en situation de rue

29/12/2023

Une table ronde a été organisée mardi à Casablanca sur le thème ''Les enfants en situation de rue : de la protection à la prévention'', à l'initiative de la Commission régionale des droits de l'Homme (CDRH) Casablanca-Settat.



Marquée par la présentation d'un rapport préliminaire sur l'état des lieux des enfants en situation de rue, réalisé par ladite Commission en collaboration avec les acteurs concernés, cette rencontre vise à recueillir les avis ainsi que les propositions des uns et des autres en vue d'améliorer les mécanismes de protection de ces enfants tout en permettant de discuter des moyens de favoriser leur insertion ou encore la prévention contre l'aggravation de ce phénomène.



C'est d'ailleurs le motif derrière le choix de cette problématique inscrite dans le programme d'action 2023 de la CDRH Casablanca-Settat comme l'a souligné sa présidente, Saâdia Wadah, qui a déploré le fait que ce phénomène est devenu prégnant à Casablanca à cause, entre autres, de l'affluence des migrants mineurs non accompagnés et de l'exode rural.

Elle a aussi fait état de la précarité de la situation des enfants de la rue en raison de la violence et de l'exploitation, relevant les grandes difficultés entravant les efforts des autorités et des institutions publiques en faveur de leur réinsertion.



Concernant le rapport préliminaire présenté, elle a indiqué qu'il recommande, entre autres, de garantir le droit à l'éducation, à la santé ainsi que la réinsertion des enfants en situation de rue, outre le renforcement de la société civile et le soutien de leurs familles.



Cette rencontre a été également marquée par la présentation d'une proposition portant sur la création d'une commission composée d'associatifs et de représentants des autorités, ainsi que des parties concernées, en concertation avec le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), et ce, dans l'objectif de mettre sur pied un plan d'action visant à contrer l'aggravation de ce phénomène.