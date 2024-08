"Deadpool & Wolverine" reste en haut du podium du box-office nord-américain

12/08/2024

Les super-héros de Marvel "Deadpool & Wolverine" se maintiennent sur la plus haute marche du podium du box-office nord-américain ce week-end, malgré l'entrée fracassante de la comédie romantique "Jamais Plus", selon les projections du cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiées dimanche.



Portée par la popularité des stars Ryan Reynolds (Deadpool) et Hugh Jackman (Wolverine), la superproduction de Disney "a engrangé 54 millions" de dollars de recettes ce week-end pour atteindre "un total de 494,3 millions" au niveau national, a rapporté Exhibitor Relations dans ses estimations hebdomadaires.



Le film a même passé la barre du milliard de dollars à l'international. Sorti en 2019, "Joker" était jusqu'alors le seul autre film classé "R" (déconseillé aux moins de 17 ans) à atteindre le milliard de dollars, selon le magazine Hollywood Reporter.



Sur la deuxième marche, "Jamais Plus" (Sony), avec en tête d'affiche la star de "Gossip Girls" Blake Lively, a également connu un excellent lancement avec 50 millions de dollars entre vendredi et dimanche. Un week-end réussi pour le célèbre couple formé par Ryan Reynolds et Blake Lively.



C'est la première fois pour un mois d'août, traditionnellement calme dans les salles obscures, que deux films ont rapporté une cinquantaine de millions de dollars le même week-end, selon le magazine Variety.



Tiré du best-seller de l'écrivaine américaine Colleen Hoover, "Jamais Plus" pourrait figurer parmi les meilleures entrées en salle pour un film d'amour, selon des analystes, cette liste étant pour le moment dominée par "Cinquante nuances de Grey" sorti en 2015.



En troisième position, "Twisters" (Universal), remake du film catastrophe de 1996 sur les tornades dévastatrices de l'Oklahoma, a rapporté 15 millions de dollars, perdant une place par rapport au week-end dernier.



Dérivé d'un jeu vidéo, "Borderlands" (Lionsgate) s'est classé quatrième avec 8,8 millions de dollars, une performance faible pour son premier week-end en salle selon les analystes, malgré un casting de stars comprenant Cate Blanchett et Kevin Hart.

A la cinquième place, le film d'animation "Moi, Moche et Méchant 4" (Universal), dernière déclinaison de l'univers des Minions, a atteint 8 millions de dollars.