De violentes manifestations secouent Rabouni

11/08/2022

S uite à la condamnation à 15 ans de prison ferme de son fils par un prétendu tribunal militaire de Rabouni, l’ex-sous officier algérien et prétendu ministre chargé des anciens combattants, Mohamed Lamine Bouhali, a organisé des manifestations regroupant les membres de sa tribu pour protester contre cette décision. Ces derniers se sont rassemblés devant le siège du Polisario à Rabouni dont ils ont bloqué toutes les issues. A l’instar des fils des dirigeants du Polisario, le jeune Bouhali serait mêlé au trafic international de drogue et impliqué dans la vente illicite d’armes volées des magasins du Polisario. Il aurait été interpellé en compagnie de deux de ses amis en possession de drogue dure. Les manifestants, ont dénoncé ce procès, estimant qu'il est inadmissible d'acquitter des personnes reconnues coupables de trafic d'armes et de drogue forte et d'emprisonner leur fils pendant 15 ans pour 100 grammes de drogue, d'autant plus que la majorité des fils des chefs du front séparatiste et leurs familles se livrent à la contrebande, allant des denrées alimentaires aux armes et drogues. Selon des informations en provenance de Rabouni, Bouhali, qui dirigeait la manifestation, voulait se rendre au siège de la prétendue présidence du Polisario pour y rencontrer Brahim Ghali. Mais celui-ci dont l’état de santé s’est détérioré, venait d’être évacué d’urgence et en catimini à bord d’un avion médicalisé de la présidence algérienne qui devait le conduire à Johannesburg pour y être soigné.