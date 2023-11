De nouvelles entreprises de renom installées à Fès Shore

24/11/2023

Une convention de partenariat liant plusieurs acteurs économiques et institutionnels de la région Fès-Meknès a été signée, mercredi, pour l'installation de nouvelles entreprises de renom au niveau du parc Fès Shore.



Il s'agit des sociétés "Capgemini Engineering", leader mondial des services d’ingénierie et de recherche et développement et "CNEXIA", filiale d'un conglomérat canadien, opérant dans les télécoms et les médias.



Aux termes de cet accord signé par "Ewane", filiale du groupe CDG, la région Fès-Meknès, la wilaya de la région Fès-Meknès, le Centre régional d’investissement (CRI) de Fès-Meknès, et les deux entreprises concernées, ces deux sociétés recevront une subvention de la région Fès-Meknès d'un montant total de 2 millions de dirhams, dédié à la réalisation des travaux d’aménagement des plateaux de bureaux nécessaires à l'installation de ces sociétés à Fès Shore.



Les deux entreprises, quant à elles, s'engagent à créer un minimum de 100 emplois dans un délai de deux ans, contribuant ainsi de manière significative à la croissance de l'emploi dans la région.



Intervenant à cette occasion, Khalid Safir, directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) s'est attardé sur la contribution majeure de son groupe dans le développement de l'offshoring au Maroc, ajoutant que la CDG a investi plus de 4 milliards de dirhams dans la création de parcs dédiés aux activités de services offshore, représentant plus de 400.000 m2 de bureaux opérationnels.



Cet engagement s'est traduit, a-t-il précisé, par des retombées socio-économiques substantielles à l'échelle nationale, faisant observer que les actifs portés par "Ewane", la filiale digitale de la CDG, accueillent aujourd'hui plus de 150 entreprises clientes et permettent l'emploi direct de 55.000 personnes.



M. Safir a, par ailleurs, annoncé la poursuite du développement de Fès Shore à travers le lancement d'une 3ème tranche de 15.000 m2, représentant un investissement de 120 millions de dirhams. Cette nouvelle phase permettra, a-t-il dit, la création de plus de 2.000 nouveaux postes de travail.



De son côté, le président du Conseil régional de Fès-Meknès, Abdelouahad El Ansari, a affirmé l'ambition de la région de se positionner comme l'un des leaders marocains dans l’économie de la connaissance et des technologies de l’information.



"Dans cette perspective, la zone de Fès Shore s’inscrit légitimement dans la feuille de route régionale en matière d’attractivité des investissements offshore. Ce projet phare est en phase avec les stratégies sectorielles déployées à l’échelle nationale", a estimé M. El Ansari, mettant l'accent sur les atouts de Fès-Meknès en termes de connectivité, d'infrastructures modernes et de capital humain permettant de promouvoir un développement soutenu des services numériques à forte valeur ajoutée.



Dans une déclaration à la MAP, M. Yassine Tazi, directeur général du Centre régional d’investissement de la région Fès-Meknès, a souligné que les nouvelles installations reflètent la dynamique positive que connaît le secteur de l’offshoring au niveau régional, confortée par la mobilisation de plusieurs acteurs de référence du domaine.



Pour accompagner le développement de ce secteur stratégique, M. Tazi a souligné que la région a adopté une politique volontariste, s’inscrivant dans la vision ambitieuse 2042, ajoutant que Fès-Meknès nourrit l'ambition de devenir le deuxième pôle national en matière d’informatique et d’outsourcing, conformément au Schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT).



Le parc Fès Shore, grâce à son emplacement et son environnement attractif, est parfaitement adapté pour accompagner les ambitions stratégiques de la région. Etendu sur une superficie de 22 hectares, Fès Shore propose une infrastructure World Class avec 30.000 m² de plateaux bureaux prêts à l’emploi et répondant aux besoins des investisseurs.