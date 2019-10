De nouveaux appelés en équipe nationale pour combler des forfaits

Niet catégorique de Malcuit

09/10/2019 Mohamed Bouarab

Le sélectionneur national, Vahid Hallilhodzic s’est vu dans l’obligation de faire appel à quatre nouveaux joueurs afin de combler les éventuels forfaits de certains internationaux pour les deux prochains matches tests que disputera l’EN contre la Libye et le Gabon.

A propos des quatre convoqués, deux évoluent au championnat national, le Wydadi Walid El Karti et le Gadiri Abdelkrim Baadi, alors que les deux autres sont Nayef Aguered, sociétaire de Dijon, et Omar El Kadouri qui évolue au sein du club grec de PAOK Salonique et qui retrouve la sélection deux ans plus tard.

Côté absence, le Onze national ne devrait pas compter sur les services du défenseur Roman Saïss, blessé dimanche dernier lors du match de son club de Wolverhampton contre Manchester City et contraint de quitter ses partenaires dès la 13ème minute de jeu. Quant à Hakim Ziyech et Adel Taarabt, ils restent incertains et devaient être examinés par le médecin de l’équipe nationale, Abderrazak Hifti qui se prononcera sur leurs cas respectifs.

Pour ce qui est du Napolitain Kevin Malcuit, il a décliné la convocation de Vahid Hallilhodzic, ce qui corrobore ses déclarations en mars dernier faisant part de son grand intérêt pour l’équipe de France, championne du monde. Il avait déclaré au magazine spécialisé France Football que « les Bleus, c’est un rêve et un objectif. C’est aussi cela qui a dicté mon dernier choix de carrière. Je suis au Napoli car je sais pertinemment que pour espérer accrocher le wagon des Bleus, cela passe par un grand club et des grands matches. Evidemment, le sélectionneur fait ses choix. Quant à moi, je dois rester sur ma lancée actuelle».

Malcuit a le mérite de se montrer des plus clairs dans son choix, contrairement à une instance fédérale et à des responsables de l’EN qui ont l’indélicatesse d’insister pour intégrer un joueur qui ne veut pas d’eux.

Par ailleurs, au sujet des quatre joueurs locaux retenus dans la liste de Hallilhodzic, Anas Zniti, Ismaïl El Haddad, Walid El Karti et Abdelkrim Baadi, ils pourraient rejoindre par la suite le stage de la sélection A’ qui affrontera le 19 courant au stade municipal de Berkane son homologue algérienne pour le compte du match retour des éliminatoires du CHAN 2020 au Cameroun. A l’aller à Blida, les deux équipes s’étaient quittées sur un nul blanc, ce qui augure d’une seconde manche très disputée.

Il convient de rappeler que le match Maroc-Libye devrait se jouer à guichets fermés ce vendredi au stade d’Honneur à Oujda, alors que le deuxième match amical, prévu le 15 courant contre le Gabon, aura pour cadre le Grand stade de Tanger.