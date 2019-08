De nouveaux ambassadeurs du Qatar et de la Finlande à Rabat

17/08/2019

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a reçu, mercredi, Fahad Ben Ibrahim Al Hamad Al Mana, qui lui a remis les copies figurées de ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Qatar auprès de S.M le Roi Mohammed VI.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale précise que Fahad Ben Ibrahim Al Hamad Al Mana avait, auparavant, occupé le poste d'ambassadeur en Argentine, puis plusieurs autres fonctions au ministère des Affaires étrangères de son pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a également reçu, mercredi, Pekka Hyvönen, qui lui a remis les copies figurées de ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de la Finlande auprès de SM le Roi Mohammed VI.

Pekka Hyvönen avait auparavant occupé le poste d'ambassadeur en mission spéciale, conseiller de migration au ministère des Affaires étrangères finlandais, puis plusieurs autres fonctions dont notamment directeur des services consulaires entre 2000 et 2007 puis représentant permanent de Finlande auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.