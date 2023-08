De multiples voix françaises exhortent l'Elysée à faire preuve de clairvoyance dans les relations avec Rabat

Nicolas Sarkozy : Le tropisme algérien nous éloigne du Maroc. Nous risquons de tout perdre. Nous ne gagnerons pas la confiance de l'Algérie et nous perdons celle du Maroc

20/08/2023

Des voix en France s’élèvent de plus belle pour demander au président Emmanuel Macron de changer sa politique du Royaume du Maroc. Tout le monde sait que les relations entre Rabat et Paris traversent une zone de turbulence ces dernières années.



A rappeler qu’au mois de mars dernier, le magazine Jeune Afrique avait rapporté que le président français, en réponse à une question posée par un journaliste marocain sur les relations «tendues» entre les deux pays, avait déclaré : «Ma volonté est d'avancer avec le Maroc, Sa Majesté le Roi le sait, nous avons plusieurs discussions, les relations personnelles sont amicales, elles le demeureront».



Toutefois, une source officielle au sein du gouvernement marocain a réagi sèchement à cette déclaration : «Les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu'entre le Palais Royal et l'Elysée».



Dans un entretien accordé au quotidien français Le Figaro, à l’occasion de la sortie, le 22 août prochain, de son nouveau livre «Le Temps des combats», l’ancien président français Nicolas Sarkozy a mis en garde Emmanuel Macron contre la dégradation des relations avec le Maroc et exprimé son inquiétude quant à son jeu vicieux d’équilibriste entre Alger et Rabat.



« Ce tropisme nous éloigne du Maroc. Nous risquons de tout perdre. Nous ne gagnerons pas la confiance de l'Algérie, et nous perdons celle du Maroc », a affirmé l’ancien président français. Et de lancer cette alerte : «N’essayons pas de bâtir une amitié artificielle avec des dirigeants algériens qui utilisent systématiquement la France comme bouc émissaire pour masquer leurs propres défaillances et leur déficit de légitimité. Ils la refuseront toujours ».



Cette mise en garde intervient quelques jours après la publication d’une lettre ouverte adressée par des parlementaires français, de tous bords politiques, à Emmanuel Macron, dans laquelle ils l’exhortent à réparer les relations avec Rabat, tout en reconnaissant la souveraineté du Royaume sur son Sahara.



« Au Maroc, les atermoiements français sur le Sahara (alors que l’Espagne et l’Allemagne ont reconnu la souveraineté marocaine) et la politique d’équilibriste du Quai d’Orsay avec l’Algérie poussent le Palais Royal à chercher ailleurs qu’à Paris des partenaires militaires ou économiques », lit-on dans cette lettre publiée récemment par le quotidien Le Figaro.



En mai dernier, le président du parti français Les Républicains (LR), Eric Ciotti, qui a effectué une visite au Maroc au cours de laquelle il s’est entretenu avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et d’autres personnalités politiques marocaines, a critiqué la politique d’Emmanuel Macron au Maghreb, qui serait guidée par une forme de « pression algérienne ». « Légitimement, les autorités marocaines ont le sentiment que notre relation est déséquilibrée au profit de l’Algérie », a-t-il déclaré.



«Nous devons aujourd'hui faire en sorte que les erreurs commises et le manque de considération témoigné à l'égard du Maroc soient réparés», a affirmé le chef de file des LR lors d’un point de presse organisé à l’issue de sa rencontre avec Aziz Akhannouch, ajoutant que «l'Europe ne peut pas adresser des messages aussi inamicaux à l'endroit du Royaume, nous avons besoin de ce lien si puissant entre le Maroc, l'Union européenne et la France».



Eric Ciotti a exprimé clairement sa position à propos du Sahara marocain. Il a ainsi écrit, le 4 mai 2023, sur Twitter à l’issue de sa rencontre avec Nizar Baraka: «Sur la question du Sahara occidental, la souveraineté du Maroc est indiscutable. Il est urgent de résoudre cette question stratégique ! ».



Quelques jours après cette visite, Eric Ciotti a réitéré sa position dans un entretien accordé au journaliste Cyril Amar pour le magazine Maghreb sur i24NEWS, la chaîne d'information internationale du groupe Altice.



«Il suffit de regarder le développement de ces régions du Sahara, administrées aujourd’hui de façon exemplaire par le Maroc, pour mesurer qu’il n’y a plus de débat ! Le débat est simplement entretenu pour des raisons de politique intérieure par l’Algérie», a souligné Eric Ciotti.



En ce qui concerne le choix du Maroc pour son premier déplacement en tant que président des LR, Eric Ciotti a affirmé: «Dans cette région tourmentée, le Maroc est une puissance d’équilibre et un partenaire de la France depuis des années. Mais, aujourd’hui le Maroc traverse dans ses relations avec la France d’immenses difficultés». Et d’ajouter : «Je voulais dire à mes amis marocains qu’il y a en France des voix qui ne se satisfont pas de cette relation dégradée».



Il a également appelé le président Emmanuel Macron à «renouer un fil entre la France et le Maroc, deux amis historiques».



Mourad Tabet