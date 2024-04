De la musique cubaine au 2ème Festival Casa Anfa Latina

08/04/2024

Deux groupes emblématiques de Cuba se produiront à la deuxième édition de Casa Anfa Latina, le festival de musique, de danse et de gastronomie latines de Casablanca qui se tiendra du 21 au 23 juin à Anfa Park, a indiqué un communiqué des organisateurs.



Figurent en effet à l'affiche de ce festival, organisé par l'agence de production culturelle Seven PM, deux figures de la musique cubaine : le duo phare de reggaetón Gente de Zona et Los Van Van, orchestre légendaire de la musique populaire cubaine.



Programmé pour le vendredi 21 juin, Gente de Zona est lauréat de 7 Latin Grammy et 12 Latin Billboard. Formé de Alexander Delgado Hernández et Randy Malcom Martínez, ce duo connaît un succès mondial grâce à sa collaboration avec Enrique Iglesias sur le titre "Bailando", en 2014. En 2015, ils enregistrent avec Pitbull "Piensas (Dile la Verdad)", qui se placera en tête des charts latino aux Etats-Unis. Leur titre "La Gozadera", en duo avec Marc Anthony, totalise près de 90 millions de vues sur YouTube et marque ainsi l’histoire de la musique latine.



Pour leur part, Los Van Van se produiront samedi 22 juin. Ce groupe mythique de musique populaire cubaine a été fondé en 1969 par le compositeur, bassiste et arrangeur Juan Formell. Avec plus de 15 albums enregistrés, Los Van Van ont remporté 3 Grammy Awards et 5 Latin Grammy Awards, faisant d'eux des incontournables de la scène musicale latino.



Surnommés "les Rolling Stones de la salsa", pour leur influence et leur longévité, Los Van Van ont captivé le public d'Amérique latine, des Etats-Unis, des Caraïbes, de l’Europe et de l’Asie pendant plus de 50 ans de carrière.

Après le décès de Juan Formell en 2014, c’est son fils Samuel Formell qui a repris le flambeau, perpétuant ainsi l'héritage musical et l'influence durable de Los Van Van sur la scène mondiale.



Casa Anfa Latina se veut l’occasion pour vibrer au diapason de rythmes enivrants, danser sur des mélodies envoûtantes, et déguster la gastronomie latine. Au programme : concerts, animation DJ, cours de danse collective, stands de restauration et de nombreuses autres activités.

Bouillon de culture

Box office

Les deux créatures de "Godzilla x Kong: le Nouvel Empire" sont restées en tête du box-office nord-américain pour leur seconde semaine en salles, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le long-métrage, qui voit l'immense reptile et le célèbre gorille combattre côte à côte, a récolté 31,7 millions de dollars ce week-end aux Etats-Unis et au Canada, selon ces chiffres.



En second rang figure le film d'action "Monkey Man", avec 10 millions de recettes. Le film est réalisé par Dev Patel, l'acteur britannique d'origine indienne connu pour son grand rôle dans "Slumdog Millionaire".

Il est aussi l'acteur principal de son long-métrage, un film "ultra-violent autour des différences de classes", résume David A. Gross, spécialiste de FranchiseRe, voyant dans les chiffres "un bon début".



Sur la troisième marche du podium, on retrouve "S.O.S. Fantômes: la Menace de glace", qui a lui engrangé 9 millions de dollars. Dans ce nouvel opus, les chasseurs de fantôme font cette fois face à la menace d'une nouvelle ère glaciaire.



En quatrième place figure le film d'épouvante "La Malédiction: l'origine", dans une intrigue entre l'Eglise et les forces du mal. Il récolte 8,4 millions de dollars de recettes dans les salles obscures d'Amérique du Nord.

Relégué en cinquième position, "Kung Fu Panda 4", le dernier volet de la saga d'animation des studios DreamWorks mêlant humour et arts martiaux, obtient 7,9 millions de dollars.



Voici le reste du Top 10:

6 - "Dune: deuxième partie" (7,2 millions de dollars)

7 - "Someone like you" (3 millions)

8 - "Scandaleusement vôtre" (1,6 million)

9 - "Arthur the King" (1,5 million)

10 - "Immaculée" (1,4 million)