De jeunes acteurs associatifs se mobilisent pour la propreté de la plage à Essaouira

13/07/2021

De jeunes acteurs associatifs, membres de l'Association "Moga Mouja Surf", se sont mobilisés, dimanche, dans le cadre d'une action écologique pour la collecte des déchets au niveau de la plage de la cité des alizés et l’initiation de jeunes Souiris à la pratique du surf. Initiée par cette association, qui a vu le jour il y a un mois, cette initiative louable organisée sous le signe "Surfer sur une plage propre" se veut une contribution effective à la préservation de cet espace très prisé en cette période d'été et à la sensibilisation des estivants et des visiteurs de la ville quant aux effets néfastes de la pollution et de certaines attitudes qui nuisent à l’environnement au niveau de la plage de la cité. En effet, cet espace est pris d’assaut par les vacanciers au cours de cette période estivale et se trouve, ainsi, envahi par les déchets, notamment en plastique, d’où cette action "écolo" pour préserver sa propreté, expliquent les organisateurs. Il s’agit aussi de la première activité organisée par l'Association "Moga Mouja Surf" avec la participation d’un groupe de jeunes et d’adolescents afin de leur permettre de bénéficier de séances d’initiation au surf, précisent-ils. Au terme de cette action, à la fois civique et sportive, des dizaines de sacs ont été remplis de divers déchets, notamment en plastique, qui jonchent le sable de la plage et son environnement. Par la suite, les jeunes participants, garçons et filles, ont été invités à des séances théoriques et pratiques de surf afin de les initier à cette discipline sportive, encadrées par des membres de l’association. Cette opération a suscité un écho très favorable auprès des bénéficiaires en ce sens qu’elle leur a permis de découvrir un sport qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer et dont ils ignorent jusque-là les techniques. Créée récemment par des jeunes fortement motivés et engagés, "Moga Mouja Surf" s’assigne essentiellement pour mission d’aider les enfants et les jeunes de la ville d'Essaouira dans leurs études, de les initier à la pratique de certains sports nautiques et de contribuer au développement de leurs compétences dans divers domaines (culturel, sportif,…). Le plan d’action de l’association prévoit également des initiatives sociales et écologiques ainsi que des actions visant la consécration des valeurs de citoyenneté et de solidarité.