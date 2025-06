De belles retrouvailles entre les arts populaires marocains et ceux du monde

Marrakech fin prête pour vibrer au rythme du 54ème FNAP

25/06/2025

La 54e édition du Festival National des Arts Populaires (FNAP), prévue à Marrakech du 3 au 7 juillet prochain, constituera une opportunité de rencontre et d’échange entre les arts populaires marocains et ceux du monde entier, ont affirmé les organisateurs de cette manifestation artistique.



Lors d’un point de presse, tenu lundi soir dans la Cité Ocre pour présenter les temps forts de cette édition, initiée par l’Association Le Grand Atlas sous le thème "Le patrimoine immatériel en mouvement", les organisateurs ont indiqué que cet événement connaîtra la participation de plus de 650 artistes répartis sur plus de 60 troupes folkloriques représentant les différentes régions du Royaume, ainsi que des groupes venus de Chine, du Sénégal et de Côte d’Ivoire.

A cette occasion, le président de l’Association Le Grand Atlas, Mohamed Knidri, a mis en avant l’importance culturelle de cette manifestation emblématique, relevant que le FNAP se veut une plateforme vivante de valorisation de la richesse et de la diversité du patrimoine marocain, à travers ses danses, chants et musiques populaires qui contribuent à l’enracinement de l’identité marocaine et à la préservation de ses traditions séculaires.Il a précisé que 30% des troupes participantes proviennent de Marrakech et de ses environs, ce qui reflète la forte présence de la ville hôte.“L’édition de cette année revêt une symbolique particulière puisqu’elle coïncide avec le 40e anniversaire de la création de l’Association le Grand Atlas, fidèle depuis quatre décennies à sa mission de préservation de la mémoire culturelle du Maroc", a-t-il ajouté.Par ailleurs, M. Knidri a estimé que le brassage culturel entre les troupes nationales et étrangères contribue à l’enrichissement de l’expérience artistique et au rayonnement international des arts marocains, tout en permettant aux participants étrangers de découvrir la valeur inestimable de ce patrimoine transmis de génération en génération.La programmation du FNAP débutera par une parade qui aura lieu le 3 juillet prochain, depuis la place de l'hôtel de ville sur l’avenue Mohammed V, en passant par la place Jemaa El-Fna, jusqu’au Palais El Badii, où seront présentés des spectacles préliminaires mettant en avant l’aspect artistique, technique et l’harmonie des troupes participantes avant les représentations officielles.En plus des spectacles principaux accueillis au Palais El Badii, des représentations artistiques se tiendront sur la place Moulay El Hassan à Bab Ighli, sur la place Guergarate dans le quartier Massira, ainsi qu’au cinéma "7è Art" dans la zone touristique de l’Agdal, permettant ainsi aux habitants de Marrakech et à ses visiteurs de vivre une expérience artistique riche et variée à travers plusieurs espaces.Le public du festival, organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Culture) et avec le soutien du Conseil préfectoral de Marrakech, du Conseil communal, du Conseil de la région Marrakech-Safi et de la commune de Mechouar-Kasbah, aura rendez-vous avec une soirée spéciale baptisée "Nuit des étoiles" le 7 juillet.Cet événement mettra à l’honneur le métissage des genres musicaux à travers la fusion de l’art Gnaoua et des rythmes africains, ainsi qu’un hommage rendu à l’artiste Saida Charaf, en célébration de la femme marocaine et de la musique authentique qu’elle incarne.