De Rome-1960 à Paris-2024 : Des pages rayonnantes dans l'histoire de la participation marocaine aux Jeux Olympiques

21/07/2024

L'histoire de la participation marocaine aux Jeux Olympiques depuis Rome-1960 a été ponctuée de déconvenues mais aussi de pages rayonnantes qui sont restées gravées dans la mémoire sportive nationale.



Lors de la 33è édition des Jeux Olympiques à Paris (26 juillet - 11 août), le sport national aspire à faire mieux que les précédentes participations, avec l’ambition de hisser haut les couleurs nationales.



Aux JO de Paris, ce sont 60 sportifs au total (42 hommes et 18 femmes) qui défendront les couleurs nationales dans 19 disciplines sportives. Il s’agit de l’athlétisme (13 athlètes), l’aviron (1), le beach volley (2), la boxe (3), le breaking (2), le canoë-kayak (2), le cyclisme (2), l’escrime (2), le football (18), le golf (1), le judo (3), la lutte (1), la natation (2), le skateboard (1), les sports équestres (2), le surf (1), le taekwondo (2), le tir sportif (1) et le triathlon (1).

Lors des 15 éditions des Jeux Olympiques auxquelles le Maroc a participé depuis 1960 à Rome, le bilan des sportifs marocains n'a pas été à la hauteur des espérances, avec seulement deux disciplines qui ont réussi à monter sur le podium, à savoir l'athlétisme et la boxe.

Ces deux sports ont remporté à eux seuls 24 médailles, dont 20 en athlétisme (7 en or, 5 en argent et 8 en bronze) et 4 médailles de bronze pour la boxe.

Au total, 21 athlètes marocains ont décroché les 24 médailles, dont six seulement ont été couronnés du précieux métal, à savoir Nawal El Moutawakel (400 m haies - Los Angeles 1984), Said Aouita (5.000 m - Los Angeles 1984), Ibrahim Boutayeb (10.000 m - Séoul 1988), Khalid Sekah (10.000 m - Barcelone 1992), Hicham El Guerrouj, détenteur du doublé historique (1.500 m et 5.000 m) aux Jeux Olympiques d'Athènes-2004 et Soufiane El Bakkali (3.000 m steeple Tokyo-2020).

Le Royaume a participé aux JO de Rome avec une délégation de 54 athlètes, hommes et femmes, qui ont concouru en athlétisme, en cyclisme, en haltérophilie, en voile, en lutte, en gymnastique, en tir sportif et en boxe.

Cependant, cette participation a été réduite aux Jeux de Tokyo de 1964 à 26 athlètes qui ont pris part aux compétitions dans trois disciplines, à savoir l'athlétisme, le football et l'haltérophilie.

Aux JO de Mexico-1968, le Maroc a été représenté par des sportifs dans quatre disciplines : l'athlétisme, la boxe, la lutte et le basketball, tandis que l'équipe nationale de football a boycotté le tournoi après que le tirage au sort l'a placée dans le même groupe que l'équipe d'Israël.

Les Jeux Olympiques de Munich de 1972, qui ont été marqués par la première participation de la femme marocaine aux JO par le biais de Fatima Al Fakir et Malika Hadki, les sportifs marocains ont été présents dans cinq disciplines : l'athlétisme, la boxe, la lutte, le judo et le football.

Lors des JO de Los Angeles en 1984, le sport national renoue avec les podiums, 24 ans après la médaille d'argent d'Abdessalam Radi au marathon, grâce à Nawal El Moutawakel et Said Aouita, qui ont décroché le précieux métal respectivement dans les épreuves de 400 m haies et 5.000 m, dont le record olympique a résisté jusqu'aux JO de Pékin 2008, où il a été battu par l'Ethiopien Kenenisa Bekele.

Le Maroc a participé aux Jeux de Los Angeles dans quatre disciplines sportives : l’athlétisme, la boxe, le cyclisme et le football.

Depuis l’édition de 1984, le Maroc n'a pas manqué le podium. A Séoul en 1988, le Maroc a pris part aux JO dans quatre disciplines sportives : l'athlétisme, le judo, la lutte et la boxe. La blessure a empêché le légendaire athlète Said Aouita de réaliser son rêve de remporter le titre olympique sur 800 m et 1.500 m, et s'est contenté de la médaille de bronze sur 800 m.

Cependant, Ibrahim Boutayeb a sauvé la mise et remporté avec mérite la médaille d'or sur 10.000 m et a même failli établir un nouveau record du monde sur cette distance, sachant qu'il est toujours considéré comme le plus jeune champion olympique de cette course, puisqu'il avait 21 ans et 42 jours à l'époque.

L’icône de la boxe marocaine, Abdelhak Achiq (54 kg) a consolidé la moisson marocaine de médailles lors de cette édition avec une médaille en bronze.

L’athlète Khalid Sekah a maintenu la domination du Maroc sur 10.000 m lors des JO de Barcelone en 1992, tandis que Rachid Al Bassir a remporté une médaille d'argent sur 1.500 m et Mohamed Ashiq a remporté une médaille de bronze en boxe. Lors de cette édition, le Maroc a participé aux compétitions dans cinq disciplines sportives, à savoir l’athlétisme, la lutte, le tennis, le tennis de table et le football.

Aux JO d'Atlanta de 1996, le Maroc a concouru dans sept disciplines sportives: l’athlétisme, la boxe, l’haltérophilie, le tennis, le judo, la lutte et la gymnastique, où Naima El Ghaouati était la seule représentante du continent africain.

Le Maroc est encore monté sur le podium lors de cette édition grâce à l'athlétisme et les médailles de bronze de Salah Hissou sur 10.000 m et de Khaled Boulami sur 5.000 m, alors que la chute de Hicham El Guerrouj, qui était l'un des favoris pour remporter l'or au 1.500 m, avant la ligne d'arrivée, a été l'un des moments marquants de ces Jeux.

Lors des JO de Sydney en 2000, auxquels le Maroc a participé dans huit disciplines sportives : l’athlétisme, le football, la voile, le tennis, le taekwondo, le judo, la natation et le canoë-kayak. La moisson du Maroc s'est élevée à cinq médailles, dont une en argent remportée par Hicham El Guerrouj sur 1.500 m et quatre médailles de bronze décrochées par Ali Ezzine (3.000 m steeple), Ibrahim Lahlafi (5.000 m), Nezha Bidouane (400 m haies) et Taher Tamsamani (boxe).

Aux Jeux d'Athènes en 2004, Hicham El Guerrouj a réalisé un exploit historique en étant sacré double champion olympique, devenant le deuxième athlète de l'histoire à glaner l'or sur 1.500 m et 5.000 m dans une seule édition des JO, après le célèbre coureur finlandais Paavo Nurmi aux Jeux de Paris-1924.

Le palmarès du Maroc a été étoffé par une médaille d'argent remportée par Hasna Benhassi sur 800 m, devenue la troisième athlète marocaine à monter sur le podium aux JO après Nawal El Moutawakel et Nezha Bidouane.

La participation marocaine aux Jeux Olympiques de Pékin 2008 n'a pas été à la hauteur des ambitions, avec deux médailles en athlétisme: une en argent pour Jawad Gharib au marathon et une en bronze pour Hasna Benhassi sur 800 m, sachant que le Maroc a été représenté dans sept disciplines sportives lors de ces Jeux avec une délégation composée de 48 sportifs et sportives.

En taekwondo, les sept athlètes marocains, qui étaient en lice, sont sortis eux aussi bredouilles de ces jeux.

Quant aux Jeux olympiques de Londres 2012, le Maroc a remporté une seule médaille (bronze) par le biais de l’athlète Abdelaati Iguider sur 1.500 m.

Les sept boxeurs qui ont pris part à cette édition, dont une femme pour la première fois, nourrissaient l'espoir de redorer le blason du noble art marocain, mais ils n'ont pas réussi à emboîter le pas à Abdelhak et Mohammed Achik, médaillés de bronze, respectivement à Séoul-1988 et Barcelone-1992 et Tahar Tamsamani, médaillé de bronze à Sydeny-2000.

Le football national n'a pas été mieux loti que les autres sports qui n'ont pas réussi à monter sur le podium, puisque l'équipe olympique marocaine a été éliminée dès le premier tour de la compétition. Le deuxième tour lors de l'édition 1972 à Munich demeure le meilleur résultat en sept participations.

Le taekwondo n'a pas fait exception, avec l'élimination des trois champions marocains, Wiam Dislam, Sanaa Atbarour et Issam Charnoubi, dès le premier tour.

Les autres sportifs qui ont participé aux Jeux olympiques de Londres, dans les disciplines du tir sportif, du canoë-kayak, d'escrime, du judo, de la lutte et du cyclisme, n'avaient pris part à cette édition que dans le but d'acquérir plus d'expérience.

Aux JO de Rio de Janeiro en 2016, le sport national a signé sa deuxième pire participation consécutive après les JO de Londres, avec une seule médaille de bronze, malgré la présence de 49 athlètes dans 11 disciplines sportives.

Le pugiliste marocain, Mohamed Rabii s’est illustré dans cette édition en décrochant le bronze de la catégorie des moins 69 kg, tandis que d'autres disciplines ont déçu, notamment l’athlétisme, qui est sorti bredouille de l’édition de Rio.

Sur les 49 athlètes marocains ayant pris part à ces Jeux, 26 ont été éliminés dès le premier tour, dont 11 en athlétisme, 3 en lutte, 2 en judo, 1 en escrime, 1 en canoë kayak, 3 en boxe, 2 en natation, 2 en haltérophilie et 2 en judo.

Lors des JO de Tokyo-2020, le sport national a signé une prestation en deçà des espérances avec une élimination massive et précoce de nombre d'athlètes marocains qui n'ont même pas pu atteindre les finales des compétitions auxquelles ils ont participé.

Seul l'athlétisme a sauvé l'honneur du sport national, avec une médaille en or décrochée par Soufiane El Bakkali dans l'épreuve de 3.000 m steeple. La boxe, qui était montée sur le podium lors de l'édition précédente, n'a pas pu réitérer cette performance à Tokyo, les six pugilistes marocains engagés ayant tous été éliminés au 1er tour.

Quant aux autres sportifs ayant pris part aux Jeux olympiques japonais dans le judo (02), le taekwondo (03), le cyclisme (01), l'haltérophilie (01), le karaté (01), le kayak (02), l'aviron (01), le surf (01), la lutte (01), l’escrime (01), le tir sportif (01), l'équitation (05), le triathlon (01), le beach-volley (02) et le golf (01), ils ont essentiellement participé à cette édition pour acquérir plus d'expérience.