De Londres à Rabat : Le plan d’autonomie marocain, un choix stratégique en marche vers une solution définitive

02/06/2025

La déclaration du secrétaire d’Etat britannique à Rabat, exprimant le soutien du Royaume-Uni au plan d’autonomie proposé par le Maroc, marque une évolution politique et stratégique très importante dans le dossier du Sahara.



1. Sur le plan politique



Ce soutien renforce la position du Maroc comme un partenaire fiable dans la région. Le Royaume-Uni, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, donne un poids diplomatique fort à l’initiative marocaine. Cela consolide la légitimité du plan d’autonomie comme solution sérieuse et réaliste, et affaiblit les thèses séparatistes.



2. Sur le plan stratégique



Ce positionnement s’inscrit dans le cadre d’un rapprochement croissant entre les deux Royaumes, notamment après le Brexit. Il reflète la volonté de Londres de renforcer ses liens avec un acteur stable comme le Maroc en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Il est aussi en phase avec les nouvelles approches européennes qui favorisent des solutions réalistes et basées sur la souveraineté des Etats.



3. Sur le plan symbolique et diplomatique



Ce soutien intervient à un moment crucial de recomposition des alliances internationales. Il envoie un message clair : la vision marocaine, fondée sur le développement et la démocratie locale, gagne du terrain au sein des grandes capitales influentes.