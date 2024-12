David Richard Evans hôte de l’USFP

01/12/2024

David Richard Evans, éminent leader politique britannique et ancien secrétaire général du Parti travailliste (The Labour Party) a rendu visite au siège central de l’USFP à Rabat. Il était accompagné lors de cette visite de Sarah Rooney, chargée du programme international à la Westminster Institution.



Du côté de l’USFP, ont pris part à la réunion Youssef Aidi, président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des conseillers, Khaoula Lachguar, responsable des relations extérieures du parti, Ahmed Mehdi Mezouari, représentant de l’USFP auprès du Parti socialiste européen, El Hassan Lachguar, coordinateur du Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates et Lina El Baz, représentante de l’USFP au sein du Parti travailliste britannique.



Lors de cette réunion, les deux parties ont abordé des questions d’intérêt commun, ainsi que la situation politique dans les deux pays.