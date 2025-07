David Fischer : Le partenariat Maroc-USA, un modèle des relations bilatérales en Afrique et au Moyen-Orient

29/07/2025

Les liens forts et séculaires entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique sont un modèle des relations bilatérales en Afrique et au Moyen-Orient, qui sont vouées à se consolider davantage dans l’avenir, a affirmé l’ancien ambassadeur américain au Maroc, David Fischer.



"Quand vous pensez aux relations entre le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, vous ne pouvez que constater qu’il ne peut y avoir de meilleures relations en Afrique et au Moyen-Orient", a souligné M. Fischer dans une déclaration à MAP-Washington à l’occasion du 26e anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Il s’agit d’une relation "solide et durable, vouée à se renforcer encore plus dans l’avenir", a souligné le diplomate américain, ce qui augure d’une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays.

D’après ce fin connaisseur de la région, les liens entre Rabat et Washington sont le reflet d’une "longue histoire de compréhension profonde" et de "relations équilibrées".



M. Fischer a, par ailleurs, salué les efforts remarquables du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, pour la promotion et la diffusion d’un Islam du juste-milieu, prônant la coexistence et la compréhension mutuelle dans un monde fracturé, en proie aux conflits et aux désaccords.



S’arrêtant sur les avancées en termes de développement socioéconomique accomplies dans les provinces du Sud du Royaume, le diplomate s’est dit impressionné par les investissements substantiels réalisés dans cette région et les opportunités qu’ils créent.



Il s’est également félicité des progrès que toutes les régions du Maroc ont connus depuis le début du Règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans les différents domaines, notamment dans les secteurs de l’économie, de la santé et de l’éducation.



M. Fischer a souligné que grâce au leadership du Souverain, le Maroc a connu un processus de modernisation et de réformes, à même d’ériger le Royaume en "leader régional" et "acteur majeur en Afrique".