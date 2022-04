Dates arrêtées du tirage au sort de la CAN 2023 et de la CAN féminine Maroc 2022

10/04/2022

Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations féminine (CAN-2022), prévue en juillet au Maroc, aura lieu le 25 avril à 20h30 GMT, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) dans un communiqué.



La même source indique que le tirage au sort de la CAN-2023, prévue en Côte d'Ivoire, aura lieu le 19 avril à partir de 17h30, ajoutant que les éliminatoires de cette compétition vont débuter en juin.



Les tours préliminaires ayant été déjà joués en mars, il ne reste que la mise en place des groupes pour les éliminatoires de la phase finale de cette Coupe d'Afrique des nations.

Les deux premières journées auront lieu lors de la fenêtre internationale prévue du 30 mai au 14 juin.



Pour les autres journées, elles se dérouleront entre septembre (19 au 27) et mars 2023 (20 au 28).



L’instance dirigeante du football africain annonce aussi la tenue du tirage au sort du Championnat d’Afrique des nations, CHAN 2022, le 28 avril, indique la CAF, précisant que l'heure sera confirmée ultérieurement.



Les éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations débuteront en juillet 2022, selon la même source.