Date arrêtée pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire

31/03/2023

La Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023, prévue en Côte d'Ivoire, aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024, a annoncé jeudi la Confédération africaine de football (CAF).

Le match d'ouverture aura lieu le samedi 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, à Abidjan, précise la CAF dans un communiqué.



Le tournoi de quatre semaines, opposant les 24 meilleures nations d'Afrique, s'achèvera officiellement le 11 février 2024, ajoute la même source.

Le tirage au sort officiel de cette CAN aura lieu en septembre prochain, fait-on savoir, ajoutant que la date et le lieu seront confirmés ultérieurement.



A l'issue de la quatrième journée de qualification qui avait lieu le week-end dernier, six pays ont obtenu leur place pour le tournoi final, rejoignant ainsi le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Il s'agit du Maroc, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de la Tunisie, du Burkina Faso et du Sénégal, champion d'Afrique en titre.