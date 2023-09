Datacenters : Le Conseil de la concurrence a autorisé 4 OCE entre 2019 et 2022

15/09/2023

Le Conseil de la concurrence a autorisé quatre opérations de concentration économique (OCE) relatives au secteur des Datacenters entre 2019 et 2022, à savoir "Constellation-Contabo Topco", "Gateway-Maroc Datacenter" et deux OCE "Orange-Etix Everywhere", ressort-il d'une monographie sectorielle sur les Datacenters, publiée par le Conseil de la concurrence.



Les objectifs des OCE autorisées par le Conseil de la concurrence ont trait à la diversification des marchés, au renforcement du positionnement des sociétés parties et à la consolidation de la compétitivité, a indiqué ce document intitulé "Les Datacenters, un marché en plein essor au Maroc".



Ainsi, l’OCE "Constellation-Contabo Topco" autorisée en 2022, permet à la société d’investissement "KKR", dont la vocation est le développement des affaires dans les Datacenters, de profiter de la position de la cible (Contabo) sur le marché marocain en tant que fournisseur de serveurs privés virtuels cloud automatisés et de bare metal cloud via son site web qui cible essentiellement les développeurs, les entrepreneurs et les PME au Maroc.



L’OCE "Gateway-Maroc Datacenter", également autorisée par le Conseil en 2022, fait bénéficier le fonds d’investissement "Helios", de la position avantageuse de "Medasys" sur le marché de l’informatique marocain. De son côté, le fonds d’investissement apportera son expertise, notamment en matière de gouvernance.



Le rapprochement avec "Medasys" a un impact positif sur le secteur des infrastructures numériques au Maroc, selon la même source, qui explique que cette OCE permettra d’attirer les investissements internationaux et d’élargir l’offre de produits et services pour mieux répondre aux besoins du marché national.



Pour leur part, les deux OCE "Orange-Etix Everywhere" autorisées en 2019 et 2020, s'inscrivent dans le cadre de la diversification des actifs stratégiques et du positionnement de l’acquéreur (Orange SA) comme un opérateur multi-services Télécoms/IT avec l’objectif d’accompagner les entreprises marocaines dans leur transformation digitale, notamment pour répondre aux nouveaux enjeux de la 5G.



Cette OCE repose sur la mise en commun de l'expertise d'Orange, spécialiste des réseaux de transport et d'Etix Everywhere Maroc, spécialiste de la construction et la gestion de Datacenters afin de doter l’acquéreur d’une infrastructure de Datacenters neutres et conformes aux standards internationaux lui permettant de fournir des services managés à une clientèle de professionnels.



Le contenu des monographies sectorielles du Conseil de la concurrence est élaboré à partir d'un travail de restitution de certaines informations traitées par cette institution dans le cadre de ses différentes missions en vue de mettre à la disposition de ses partenaires, une information utile et exploitable ainsi qu'une vision globale de la dynamique du secteur analysé.