Daniel Craig blessé sur le tournage du nouveau James Bond

10/06/2019 Libé

Le comédien britannique s'est blessé à la cheville lors du tournage en Jamaïque de son cinquième film dans la peau de l'espion le plus célèbre du monde, a indiqué mercredi le compte officiel James Bond sur Twitter.

L'incident ne modifie pas le calendrier de production, même si Daniel Craig va devoir observer une convalescence de deux semaines après l'intervention. La sortie du 25e épisode des aventures de James Bond 007 reste prévue pour avril 2020.

Les premiers échos de sa blessure remontent à la semaine dernière. Contacté par l'AFP, les agents de Daniel Craig n'avaient alors pas donné suite.

Selon le quotidien New York Post, l'acteur aurait glissé sur un quai et fait une chute. Daniel Craig est le premier acteur à effectuer lui-même autant de cascades parmi ceux qui ont endossé le rôle de l'agent secret.

Cet investissement lui a déjà valu plusieurs blessures. Il a notamment perdu ses deux incisives centrales supérieures sur le plateau de Casino Royal et s'est déboité l'épaule sur Quantum of Solace, ce qui avait déjà nécessité une intervention chirurgicale.

Après s'être fait prier pour rempiler, Daniel Craig a finalement accepté d'incarner Bond pour la cinquième et sans doute dernière fois. Il est souvent considéré comme le meilleur Bond de l'histoire, adoubé notamment par l'un de ses prédécesseurs, Roger Moore.