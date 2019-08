Dani Alves réalise un rêve d'enfant

L'ancien Parisien Dani Alves, joueur le plus titré de l'histoire du football, a réalisé "un rêve d'enfant" en enfilant mardi pour la première fois le maillot de Sao Paulo FC, son nouveau club.

"C'est une émotion indescriptible, pour moi, de porter ce maillot. J'ai rêvé, enfant, de ce moment et il est arrivé", a confié le défenseur de 36 ans lors de sa présentation au stade Morumbi, devant 40.000 spectateurs.

Pour son retour au Brésil, les fans des "Tricolor" lui avaient réservé un incroyable accueil, avec fumigènes, danses et chants à sa gloire.

"Je ne peux que dire qu'ils (le club de Sao Paulo, NDLR) n'engagent pas seulement un joueur, ils engagent un supporter, quelqu'un qui était excité (en regardant) Rai, Diego Lugano, Kaka, Luis Fabiano...", a expliqué celui qui a récemment été élu meilleur joueur de la Copa America.