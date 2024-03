"Damane" mobilise des experts pour accompagner les entrepreneurs au Maroc et en Afrique

12/03/2024

L'Association "Damane", née de l’initiative de cadres marocains vivant en Suisse, a lancé un programme pour soutenir les porteurs de projets de développement au Maroc et en Afrique, à l'occasion de sa conférence annuelle tenue, vendredi à Genève, sous le thème "Inspirer le changement dans l'entrepreneuriat et la société".



"Damane" rassemble un réseau engagé d’investisseurs et d’experts marocains de Suisse et du monde entier, unis dans leur détermination à favoriser le développement socio-économique du Maroc et de l’Afrique par le biais de projets concrets à fort impact.



L'idée est le fruit d’une ambition commune de soutenir et de valoriser les projets entrepreneuriaux au Maroc et en Afrique, avec une attention spéciale pour les initiatives portées par ou pour les femmes et par les Marocains de la diaspora, a expliqué la présidente de l'Association, Ichrak Bennani. Ce cadre associatif est mobilisé pour travailler sur des axes intégrés au service de la dynamique de développement au Maroc, allant de la fourniture de conseils à la formation des compétences, en passant par le réseautage et le financement innovant, jusqu'à la promotion de l'entrepreneuriat féminin et le renforcement des partenariats stratégiques," a précisé Mme Bennani.



Les membres du comité de l'association ont souligné l'importante de promouvoir l’entrepreneuriat durable, dans le but de contribuer au développement global et de participer à la construction d'un tissu social plus fort, en mettant l'accent sur l'autonomisation des femmes. "Damane" œuvre aussi à la conception de programmes de formation ciblés visant à développer les compétences et les connaissances de base parmi les jeunes, tout en veillant à la durabilité environnementale en soutenant les pratiques écologiquement responsables.

L'aspect culturel n'est pas en reste, puisque l'Association organise plusieurs activités qui participent à la valorisation de la richesse culturelle marocaine, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Royaume.



À l'occasion de cette conférence annuelle, "Damane" et l'Association Professionnelle pour l’Entrepreneuriat Féminin, présidée par Rachida Bouzit El Mernissi, ont signé un accord de partenariat en vue de collaborer pour accompagner les porteurs de projets, notamment ceux contribuant à l'autonomisation des femmes.