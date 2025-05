Damane cash et Express Relais unissent leurs forces pour réinventer le parcours client e-commerce au Maroc

29/05/2025

Damane cash et Express Relais ont annoncé, mercredi, avoir uni leurs forces pour réinventer le parcours client e-commerce au Maroc.



"Damane Cash et Express Relais annoncent un partenariat stratégique visant à transformer l’expérience e-commerce au Maroc", indiquent les deux parties dans un communiqué conjoint.



En combinant leurs expertises respectives dans les services financiers et logistiques, les deux acteurs proposent un parcours client plus rapide, plus fluide et parfaitement intégré, poursuit la même source, notant qu'au centre de cette collaboration figure une livraison accélérée et des remboursements en espèces instantanés, pour une satisfaction client optimale.



Dans un contexte marqué par l’essor du e-commerce et l’accélération de la digitalisation au Maroc, Damane Cash, filiale de BANK OF AFRICA et acteur majeur des services de paiement, renforce son engagement en faveur de l’innovation et de l’efficacité logistique sur le dernier kilomètre, à travers l’annonce de son alliance stratégique avec Express Relais, marque commerciale de la société CEOSTECHNOLOGY SA.



Cette collaboration a pour objectif d’optimiser la gestion des flux financiers liés aux opérations de contre-remboursement (Cash on Delivery – COD) et de renforcer la couverture logistique du réseau Express Relais sur l’ensemble du territoire national.



Elle permet de proposer une offre complète d’envoi et de livraison de colis, aussi bien en livraison à domicile qu’à travers un réseau innovant de plus de 148 consignes automatiques implantées dans des lieux stratégiques, à savoir les gares ONCF, les centres commerciaux, les universités, les grandes écoles ou encore les espaces publics.



Dans le cadre de ce partenariat, Damane Cash met à disposition d'Express Relais sa plateforme de transfert d'argent rapide, qui permet de rendre quasi instantanés les retours de fonds encaissés lors des livraisons auprès des clients finaux, pour le compte des expéditeurs. Cette solution améliore sensiblement la fluidité des transactions et par conséquent l’expérience client.



Les e-commerçants bénéficient ainsi d'une trésorerie immédiate, réduisant leur besoin de liquidités pour leurs opérations courantes : de quoi sécuriser l'achat de matières premières, financer des campagnes marketing génératrices de leads, ou encore investir dans des leviers de croissance comme l’amélioration de leur site ou le développement de nouveaux canaux de vente.



En outre, la plateforme offre un suivi en temps réel de leurs opérations financières mais aussi la traçabilité des livraisons sur la plateforme Express Relais avec un Centre de Relation Clientèle disponible 24h/24h pour accompagner les clients.



Damane Cash met également à disposition d’Express Relais ses 4.000 agences pour permettre à ses livreurs de collecter les paiements en espèces reçus lors des livraisons, garantissant ainsi une gestion sécurisée des fonds manipulés, et des remontées rapides vers les clients e-commerçants.