Damane Cash, filiale de BMCE Bank of Africa, agréée comme établissement de paiement

19/12/2019

Damane Cash, filiale du Groupe BMCE Bank of Africa spécialisée dans le transfert d’argent, a obtenu l’agrément de Bank Al-Maghrib pour l’exercice de l’activité "d'établissement de paiement". L'obtention de l'agrément de Bank Al-Maghrib vient couronner le processus de transformation de Damane Cash depuis son acquisition par le Groupe BMCE Bank of Africa en décembre 2014, indique un communiqué du groupe parvenu lundi à la MAP.

L'accession de Damane Cash au statut d’établissement de paiement lui permet d’étendre son activité à l’ouverture de comptes de paiement et l’offre de services de paiement mobile adossés à ces comptes, explique le groupe, notant que cette offre renforce le dispositif de distribution alternatif du Groupe BMCE Bank of Africa visant à adresser la clientèle non bancarisée, notamment au niveau des régions éloignées. Dans ce sens, et pour s’inscrire dans le système de paiement mobile promu par Bank Al-Maghrib, Damane Cash a engagé des investissements importants en digital et en multicanal à travers le développement d’une offre M-Wallet, baptisée "Damane Pay" qui inclut des fonctionnalités riches et innovantes.

Forte de son nouvel ADN Digital et de son ambition dans le marché du transfert d’argent, Damane Cash permettra à sa clientèle, mais également à tous les Marocains détenteurs de smartphone, d’accéder très prochainement à un large panel de services financiers mobiles et d’effectuer, en quelques clics, leurs opérations (transfert, versement et retrait d’argent, paiements, règlement des factures) de manière sécurisée et fiable. Créée en 2008, Damane Cash a en effet connu une restructuration à tous les niveaux (système d’information, processus d’exploitation, conformité, ressources humaines, réseau de points de vente, etc), indique le communiqué, ajoutant que la filiale du groupe bancaire développe aujourd’hui un réseau de proximité afin d’offrir à ses clients une panoplie de produits et services, comptant le transfert d’argent national, la réception des mandats depuis l’étranger, le change manuel ainsi que le paiement des factures et impôts.

Positionnant le client au cœur de ses priorités, Damane Cash adopte une stratégie de proximité et d’innovation en s’appuyant sur une large couverture nationale et un réseau en croissance permanente qui compte aujourd’hui plus de 390 points de vente, notamment dans les régions périurbaines et rurales.