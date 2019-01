Dakhla fin prête pour le challenge sportif et solidaire "Sahraouiya"

17/01/2019

Le challenge sportif et solidaire au féminin, "Sahraouiya" tient sa 5ème édition du 2 au 9 février 2019 à Dakhla, ont annoncé, mardi soir à Casablanca, les organisateurs de cet événement sportif international.

Initiée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette 5ème édition de "Sahraouiya" s'inscrit dans la continuité de la promotion des valeurs de ce challenge 100% féminin et œuvre également pour le rayonnement et la visibilité de cet événement à l’international avec l’augmentation des équipes participantes, en provenance de la France et de pays africains, a affirmé Mme Laila Ouachi organisatrice de l’événement lors d’un point de presse.

"Sahraouiya", le challenge à la fois sportif et solidaire, permet à toute femme engagée dans l'action sociale de vivre une expérience inédite, alliant sport, émotion et découverte dans un site exceptionnel, tout en adhérant à une cause sociale, a également indiqué Mme Ouachi. S’inscrivant durablement dans des valeurs de solidarité, de partage et de soutien, le Raid Sahraouiya apporte son soutien à des actions et à des personnalités œuvrant pour la solidarité et la promotion de la femme, a-t-elle ajouté.

La marraine de cœur de l’événement depuis la première édition, Mme Aicha Ech-chenna, œuvre depuis plus de 30 ans à l’assistance et veille à l’intégration des mères célibataires à travers l’Association Solidarité féminine.

Dans ce même esprit solidaire, l’Association des amis du Ruban Rose, qui vient en soutien aux femmes atteintes de cancer du sein a rejoint l’élan "Sahraouiya" depuis 2016 pour devenir l’une des associations soutenues annuellement par ce challenge et avec en prime, la participation d’équipes issues de ses rangs. Ainsi, les comédiennes de la troupe "Takoon" connues pour leur célèbre interprétation de "Bnat Lalla Menana" feront partie des participantes à cette édition.

Poursuivant son objectif d’ouverture sur l’Afrique, "Sahraouiya" s’affirme en tant qu’outil de la diplomatie sportive et solidaire, notamment à travers la participation d’équipes issues de pays africains amis, dans le cadre du partenariat initié avec l’Agence marocaine de coopération Internationale "AMCI".

Selon les organisateurs, cette édition connaîtra, ainsi une forte participation d’équipes africaines, à savoir des étudiantes et des femmes d’influence, soucieuses de contribuer à l’émancipation de la femme africaine à travers le sport et la solidarité. Ces participantes représentent différents pays notamment la Palestine, la Guinée, le Kenya, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, et le Cap-Vert.

De plus, Sahraouiya va recevoir, pour la 2ème année consécutive, Mme Angelle Kwemo, directrice générale Afrique de "Washington Media Group", fondatrice et présidente de "Believe in Africa", initiative qui regroupe des personnalités de la société civile publique et privée œuvrant pour la promotion de l’Afrique.

S’inscrivant dans des valeurs de solidarité, de sport et de partage, Sahraouiya contribue annuellement à la promotion du sport féminin dans les provinces du Sud du Royaume, à travers le projet "Sport nature solidaire pour toutes'', réalisé en partenariat avec la fondation Phosboucraa.

Ce projet initié sous forme d’ateliers régionaux organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune et Guelmim, a permis à 150 femmes issues des trois régions du Sud du Maroc de bénéficier d’un programme de sensibilisation aux valeurs du sport, de citoyenneté, de nutrition, du bien-être, animé par un coach sportif professionnel .

La finale interrégionale de ce programme sportif et solidaire, qui sera organisée, le 19 janvier à Laâyoune, permettra la sélection de 5 meilleures équipes qui prendront part à la 5ème édition de l’événement sportif, féminin et solidaire "Saharouiya 2019".