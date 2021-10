Dakhla, ce joyau du Sahara marocain devenu destination privilégiée des férus des sports nautiques

28/10/2021

Devenue une attraction mondiale des manifestations sportives les plus grandioses, la ville de Dakhla s'est affirmée comme le joyau du Sahara marocain, s’érigeant ainsi en destination mondiale privilégiée des férus des sports nautiques. En accueillant la 11è édition du championnat du monde de kitesurf Prince Moulay El Hassan, prévue du 27 au 31 octobre, après le succès qui a couronné les précédentes éditions, la perle du Sud du Royaume confirme encore une fois son rayonnement sportif international, drainant ainsi les amoureux des sports de glisse à travers le globe. Initiée par l’Association «Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle» et le Global Kite sports Association (GKA),sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation sportive connaitra la participation des meilleurs riders du monde, issus de 20 pays. La place de choix qu’occupe désormais Dakhla sur l'échiquier international des sports de glisse se justifie, notamment, à la faveur des potentiels naturels dont regorge cet «Eden», situé entre océan et désert, en particulier un climat clément, des vents forts et une bonne infrastructure, outre l’accueil chaleureux réservé aux invités de la ville. Ala faveur de sa position géographique proche de l’Europe, Dakhla, qui a réussi le pari d’organiser nombre de compétitions sportives mondiales, met à la disposition des riders toutes les conditions à même de leur offrir un séjour et une expérience inoubliables. Mariage entre mer et désert, des plages illimitées et ensoleillement tout au long de l’année, Dakhla est considérée aujourd’hui comme une capitale mondiale des sports, notamment nautiques, en abritant les rendez-vous sportifs les plus incontournables au niveau international. Aux yeux des champions de cette discipline, Dakhla est l’un des plus beaux spots du monde, en particulier la plage foum Labouir, réputée pour ses vents forts et ses vagues qui attirent les surfeurs des quatre coins de la planète. L'édition de cette année, qui se déroulera dans le strict respect des mesures sanitaires et préventives contre laCovid-19, a pour objectif de créer une nouvelle dynamique dans la ville, connue pour ses atouts et potentialités touristiques lui permettant de s'ériger en une destination privilégiée pour les amateurs et professionnels du kitesurf, ont affirmé les organisateurs. Ce championnat mondial, qui s’impose désormais comme un rendez-vous incontournable, contribue au rayonnement sportif et à l’attractivité touristique de cette région riche de potentialités. Organisé sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de voile (FRMV) et le World sailing federation (WSF), ce championnat mondial est l’étape décisive permettant aux têtes d’affiche des plus importantes compétitions de kitesurf de s’illustrer pour remporter le titre de "the rider of the year", pour la discipline du strapless wave dans le spot de Foum Labouir. Cet évènement sportif a pour ambition également de redynamiser la promotion touristique de DakhlaOued Eddahab et renforcer l’image de Dakhla en tant que destination "sûre", d’autant plus que la région s’est distinguée comme l'une des zones les moins touchées par la pandémie au niveau national. Ce sont plus de 600 riders de haut niveau qui sont venus des quatre coins du monde, au cours des 11 dernières années, pour partager et découvrir les fabuleux sites adaptés aux pratiques de la glisse en mer, en eaux plates ou sur les vagues.