Dakhla abrite la Coupe du monde de "Wingfoil racing"

20/03/2025

La ville de Dakhla abrite la Coupe du monde de "Wingfoil racing" du 19 au 24 mars, avec la participation de 50 athlètes représentant 14 pays.



En marge des premières étapes du Championnat du Maroc de kitesurf en catégories "Vague Strapless" et "Freestyle Big Air", le président de l’Association marocaine de kitesurf (AMKS), Soufiane Hamaini, a souligné l’importance de l’organisation de cette Coupe à Dakhla, et pour la première fois dans un pays africain.



M. Hamaini, ancien champion de kitesurf, a indiqué dans une déclaration à la MAP, que la tenue de telles compétitions à la perle du Sud, conforte son statut de destination de choix pour les sports nautiques, notant que cet évènement sportif de grande envergure contribue au rayonnement de Dakhla, notamment avec la présence de riders internationaux de renom de cette discipline sportive qui connaît un développement constant.

Dakhla avait abrité, les 15 et 16 mars, la 1ère étape du championnat du Maroc de kitesurf en catégorie "Vague Strapless" à la plage pointe d’Or.



Ainsi, Ali Beqqali (champion du Maroc Kitesurf Vagues 2025) s'est adjugé la première place, tandis que les deuxième, troisième et quatrième places sont revenues respectivement à Abderrahim Moutaouakil, Oussama Bouchabchoub et Hamid Bouceta.



Dans la catégorie "Freestyle Big Air" disputée, les 17 et 18 mars, les meilleurs rideurs marocains de kitesurf se sont affrontés sur les magnifiques vagues du spot PK 25.

Ces deux compétitions se sont déroulées dans des conditions idéales, permettant ainsi aux athlètes de démontrer leur talent et leur créativité dans les airs.



L’Association marocaine de kitesurf, sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de voile, organise ces différentes compétitions sportives, en partenariat avec la wilaya de la région Dakhla-Oued Eddahab, le Conseil régional, la Société marocaine d'ingénierie touristique, et l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud.