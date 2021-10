Dakhla à l’heure du championnat mondial du Wing foil

18/10/2021

La 1ère édition du championnat mondial du Wing foil "GWA wingFoil World Tour" sera organisée, du 2 au 6 novembre à Dakhla, avec la participation des meilleurs riders du monde.



Initiée par l'Association "Lagon Dakhla pour le développement du sport et l'animation culturelle" et le global wing sports association (GWA), cette manifestation sportive internationale réunira les meilleurs riders mondiaux dans les disciplines Surf-freestyle et Surf-race, indiquent les organisateurs.



Cet évènement qui s’inscrit dans le cadre des festivités marquant la célébration de la Marche Verte, a pour objectif de positionner Dakhla en tant que destination de référence du wing foil de haut niveau tant pour les professionnels que pour les débutants.



Elue meilleure destination des Marocains et cité méditerranéenne du sport en 2020, Dakhla s’impose progressivement comme une éco-destination favorisant l’évasion et la reconnexion avec la nature et des aventures expérientielles immersives.



Cette compétition sportive contribuera également au rayonnement sportif et à l’attractivité touristique de cette région riche en potentialités.



Les compétitions du Wing foil sont très suivies et donnent aux sites d’accueil une dimension et une envergure à l’international.



La popularité de ce nouveau sport de glisse "All-in-one" a atteint de tels sommets que chaque spot de windsurf ou de kitesurf dans le monde entier a des wingfoilers sur l’eau.



Les premières compétitions internationales de wing-foil ont eu lieu au Brésil et à Tarifa en Espagne, en novembre et décembre 2020.



Le Wing foil, considéré comme le sport tendance des sports de glisse, est la synthèse du wind surf, du kite surf et du surf. Il consiste à glisser sur une planche équipée d’un foil tout en étant propulsé par une aile gonflable tenue directement dans les mains.