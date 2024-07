Dakhla/MTF 2024. L’Initiative Royale pour l’Atlantique répond aux priorités de développement dans la région sahélo-atlantique

07/07/2024

L'Initiative Royale pour l'Atlantique repose sur des secteurs structurants capables de répondre aux priorités de développement des pays de la région sahélo-atlantique, ont affirmé, vendredi à Dakhla, les participants à la 7ème édition du "Morocco Today Forum" (MTF).



Les intervenants à cette conférence internationale, initiée par le Groupe Le Matin en partenariat avec l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, et dont les travaux ont été ouverts par une allocution de Mohammed Haitami, président-directeur général du Groupe Le Matin, ont plaidé pour l'implication des acteurs non-gouvernementaux afin de favoriser la compréhension mutuelle, l’appropriation des enjeux communs et l’ancrage de la coopération sur des bases durables.



Dans leurs recommandations finales, les panélistes ont également appelé à encourager les relations entre les opérateurs économiques de cet espace et à favoriser les échanges humains et culturels, tout en luttant contre les perceptions négatives par l’approfondissement de la coopération entre acteurs (ONG, agences, think tanks...).



Ils ont aussi recommandé d’assurer une coopération sécuritaire multidimensionnelle, apportant des réponses profondes aux facteurs générateurs d’insécurité et d’activités illicites, dans le but de créer un espace stable propice à l’émergence, à la prospérité et au codéveloppement.



En outre, ils ont insisté sur la nécessité de lutter contre les conséquences du changement climatique, des conflits, du terrorisme et des crises sanitaires et alimentaires, estimant qu’une gestion régionale optimale des enjeux de développement, de croissance et de sécurité humaine doit être la norme.



Dans ce sillage, les panélistes ont souligné l’impératif d’initier un codéveloppement qui puisse immuniser la sous-région contre le terrorisme et le crime organisé, à travers la valorisation des potentialités et le développement des chaînes de valeur.



Dans ce contexte, les intervenants ont été unanimes à souligner l’importance de créer un scénario prospectif qui contribuera à la promotion de la région sahélo-atlantique et fera de celle-ci un hub régional. Ils ont précisé que ce scénario doit être cohérent, attrayant, multisectoriel et inclusif.



Ils ont également plaidé pour l'élaboration d'une cartographie à l’échelle continentale portant sur les stratégies et initiatives déjà lancées afin d’assurer la cohérence de la démarche, en prenant en compte les évolutions démographiques et l’implication des jeunes et des femmes.



Enfin, les participants à cette rencontre se sont déclarés favorables à une relation "win-win" et au partage du savoir-faire et des connaissances entre l’ensemble des pays partenaires de cette Initiative.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette conférence internationale vise à débattre des potentialités, des moyens à mettre en œuvre et des défis à relever pour concrétiser la Vision Royale de développement de la façade Atlantique de l’Afrique et de l’accès des pays du Sahel à celle-ci.