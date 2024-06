Dakhla: Journée de sensibilisation à l'importance des mille premiers jours de la vie de l'enfant

05/06/2024

Une journée de sensibilisation à l'importance des mille premiers jours de la vie de l'enfant a été organisée, lundi à Dakhla, à l'initiative de la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Dakhla–Oued Eddahab.



Organisée en partenariat avec l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) sous le thème "Les 1000 premiers jours de la vie, fondement de l'avenir de nos enfants", cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les différentes parties prenantes pour mettre en lumière les mille premiers jours de la vie d'un enfant, qui constituent une période cruciale pour la croissance et la santé des enfants.



Dans une allocution de circonstance, le directeur régional de la Santé et de la Protection social de Dakhla-Oued Eddahab, Murtada Jabbar, a souligné que l'organisation de cette journée reflète l’intérêt particulier accordé par le ministère et l’INDH à l’amélioration de la santé publique et le bien-être des enfants au niveau de la région.



Dans ce sillage, M. Jabbar a appelé tous les acteurs concernés à conjuguer les efforts pour sensibiliser à l'importance des mille premiers jours de la vie d'un enfant, et à apporter le soutien nécessaire aux mères et aux enfants, dans le but d’assurer un avenir meilleur aux générations montantes.



Pour sa part, le coordonnateur régional de l’INDH et chef de la division de l'action sociale (DAS) de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, Saleh Nafaa, a indiqué que cette rencontre vise à discuter de l’importance des mille premiers jours avec les différentes parties prenantes, notant que cette période constitue une étape essentielle pour la santé et le développement de l'enfant, avec un accent particulier sur les moyens à même de garantir une nutrition saine et équilibrée de l'enfant, notamment l'allaitement maternel.



M. Nafaa a, dans ce sens, relevé que l'INDH continue d’oeuvrer, en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection Sociale, pour l'amélioration des services de santé fournis aux mères et aux enfants en concentrant les efforts sur la prise en charge de la santé et la nutrition des mères et des enfants.



A cette occasion, une série d’interventions ont mis l’accent sur l'importance des mille premiers jours de la vie d'un enfant pour son développement physique, cognitif, social et émotionnel, qui s’étend du début de la grossesse jusqu’à l’âge de deux ans.



Ont pris part à cette rencontre le directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab, Mohamed Faouzi, le délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Issam Ahdi et le délégué provincial de la santé à Aousserd, Habib Baaziz, ainsi que des cadres de la santé, des étudiants de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé et des acteurs de la société civile.