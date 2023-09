Dakhla: Hausse de 1.1% de l'IPC en juillet dernier

12/09/2023

L'Indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville de Dakhla a enregistré, au cours du mois de juillet dernier, une hausse de 1.1% par rapport au mois précédent.



Cet indice a également enregistré une hausse de 5.6% par rapport à la même période de l’année 2022, selon une note de la Direction régionale du Haut-Commissariat au Plan (HCP) à Dakhla-Oued Eddahab.



Cette augmentation résulte principalement d'une hausse de l'indice alimentaire de 2.6% et de l'indice non alimentaire de 9.2%, souligne la même source.



La hausse des prix des produits alimentaires enregistrée entre juin et juillet 2023 concerne notamment les prix des "viandes" de 3%, les prix des "Lait, fromages et œufs" de 24.2%, des "Fruits" de 2.8% et des boissons non alcoolisées de 25%.



En revanche, les prix des autres produits alimentaires ont enregistré une nette diminution de 0.8% pour les "Poissons et fruits de mer", de 2.5% pour le "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" et de 1.8 pour les "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits".



Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice annuel des prix à la consommation pour la ville de Dakhla a augmenté de 5.6%. Cette augmentation résulte d'une hausse des prix des produits alimentaires de 12.7% et des prix des produits non-alimentaires de 11. %.



L'IPC est l’instrument de mesure de l’inflation. Il contribue au suivi et à l’analyse de la situation économique et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l’indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.