Dakhla: Focus sur les bonnes pratiques comptables, financières et fiscales

17/12/2021

Les bonnes pratiques comptables, financières et fiscales ont été au centre d'un séminaire organisé, jeudi à Dakhla, avec la participation d’un parterre de chercheurs, d’universitaires et d’étudiants.



Initié par l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) Dakhla, sous le thème "Audit, contrôle et gestion des risques", cet évènement scientifique, dans sa 2ème édition, a pour objectif de débattre des questions liées à l'audit, au contrôle et à la gestion des risques dans les secteurs privé et public, notamment les bonnes pratiques en la matière, rapporte la MAP.



S’exprimant à cette occasion, l’enseignant-chercheur à l’ENCG Dakhla et coordonnateur du séminaire, Aziz Hantem, a souligné que les décideurs et les dirigeants des entreprises devront intégrer au premier plan les mécanismes de contrôle et instaurer des systèmes de sécurité, afin d'améliorer la productivité, la performance et la valeur ajoutée de leurs organismes.



Les responsables des organismes privés et publics doivent reconnaître que souvent l'inexistence et l'inefficacité des dispositifs permettant d'évaluer les processus managériaux sont à la base de la non fiabilité des informations financières ou comptables d'une part, de la stagnation et même de la faillite de la majeure partie d'entreprises d'autre part, a expliqué M. Hantem.



De même, il a fait observer que le système de contrôle efficace et adapté à l'entreprise permet aux managers d'améliorer leurs gouvernances et contribue ainsi à créer la valeur ajoutée au sein de l'entreprise.



Les principales thématiques au programme de cette rencontre scientifique sont axées sur les dispositifs de contrôle au sein de l’entreprise, la conduite d’une mission d’audit financier et les pratiques de l’audit interne dans le secteur public, ainsi que le contrôle de gestion et pilotage de la performance.