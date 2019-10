DHJ-OCK : Un but et c’est tout

30/10/2019

Le Difaâ d’El Jadida l’a emporté face à l’Olympique de Khouribga, lundi, sur un petit but, à l’issue d’un match terne et insipide.

Le but marqué au tout début de la deuxième mi-temps aura été le seul truc digne d’être relevé.

Pour le reste, c’étaient, la plupart du temps, des tentatives trop timides, des passes ratées, des tirs dans le décor et des blessures réelles ou simulées à n’en pas finir.

Les entraîneurs respectifs Zaki Baddou et Rachid Taoussi qui se veulent de grands érudits de football n’ont pas de quoi être fiers.