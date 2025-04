DG de Concentrix Maghreb : Gitex Africa s’impose comme un catalyseur incontournable des innovations technologiques sur le continent

16/04/2025

Véritable vitrine technologique du continent, Gitex Africa Morocco s’impose aujourd’hui comme un catalyseur incontournable de l’innovation africaine, qu’elle émerge du Maroc, de l’Afrique ou bien au-delà des frontières du continent, a déclaré, lundi à Marrakech, Redouane Mabchour, directeur général de Concentrix Maghreb.



Pour Concentrix, ce rendez-vous annuel représente bien plus qu’un simple salon : c’est un terreau propice au développement de solutions digitales à fort impact, un espace d’expérimentation, et une plateforme stratégique de déploiement régional, a souligné M. Mabchour dans une interview accordée à la MAP, notant que cet événement sert aussi de trait d'union entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient.



La participation à cet événement d'envergure, a poursuivi M. Mabchour, permet de contribuer à "l’aura technologique" dont jouit désormais le Maroc et de renforcer l'ancrage de Concentrix au sein d’un écosystème porteur d’opportunités.



Revenant sur le choix de l’entreprise d’introduire un service de conseil en transformation digitale au Maroc, il y a 22 ans, il a relevé que "la destination Maroc n’est plus à présenter" vu que le pays est désormais reconnu comme une plateforme crédible et dynamique pour concevoir, tester et déployer des innovations à grande échelle.



La stabilité macroéconomique du Royaume, l'essor de son écosystème digital, la richesse de son vivier de talents, ainsi que l’engagement des pouvoirs publics en faveur de l’innovation, ont érigé le Maroc en un hub technologique majeur en Afrique, a-t-il soutenu.



Dans cette dynamique, Concentrix renforce sa présence locale avec l’ouverture imminente de son deuxième TechLab au Maroc, prévu mardi à Marrakech, un espace de co-création réunissant les équipes de l’entreprise, les startups ainsi que les collaborateurs technologiques, a-t-il annoncé, précisant que l’objectif est de créer des opportunités pour les jeunes talents.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’édition 2025 du Gitex Africa Morocco se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l’industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.



Cet événement marque une nouvelle étape dans le positionnement du Royaume en tant que plateforme incontournable de l’innovation numérique en Afrique. Le salon réunit chaque année les principaux acteurs de la technologie autour des enjeux du numérique, de l’IA et de l’innovation en Afrique.