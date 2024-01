DEPP: Augmentation du nombre d’EEP respectant le délai réglementaire de 60 jours

03/01/2024

La Direction des entreprises publiques et de la privatisation (DEPP) a constaté une augmentation du nombre des établissements et entreprises publics (EEP) respectant le délai réglementaire de 60 jours, soit 86% de la population suivie.



A fin 2022, 104 EEP (55%) ont réussi à enregistrer des délais de paiement inférieurs ou égaux à 30 jours et 59 EEP (31%) ont réalisé des délais de paiement qui se situent entre 31 jours et 60 jours, selon le rapport annuel 2022 de la DEPP, relevant du ministère de l’Economie et des Finances.



Toutefois, 27 EEP (14%) ont connu une augmentation de leurs délais de paiement qui sont supérieurs à 60 jours, selon la même source.



Et de noter que les données observées à travers les différentes publications effectuées au cours de l’année 2022 permettent de mettre en exergue des résultats encourageants et confirment la tendance baissière globale des délais de paiement constatée depuis l’année 2018.