D’importantes questions d’ordre socioéconomique soulevées par le Groupe socialiste-Opposition ittihadie

16/01/2025

Outre les problématiques sociales et économiques abordées par le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants au cours de cette semaine, poursuivant sa mission constitutionnelle de suivi et de contrôle du traitement et de la gestion des affaires publiques, les parlementaires ittihadis ont évoqué certains dysfonctionnements constatés et maintes fois déplorés par l’opposition car non conformes aux dispositions du règlement intérieur de l’institution parlementaire et minimisant le rôle des partis concernés.



Ainsi le président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, Abderrahim Chahid, lors de la séance hebdomadaire des questions orales tenue le lundi 13 janvier 2025, a mis l’accent sur l’impératif du respect de la durée d’intervention de l’opposition et des discussions à l’hémicycle conformément aux dispositions législatives en soulignant que la durée d’intervention revêt une importance capitale en matière de garantie de l’équilibre entre la majorité et l’opposition.



Le député parlementaire ittihadi a rappelé, dans ce sens, que l’opposition dispose d’un quart d’heure au cours des séances pour exprimer ses opinions, un droit légitime visant à « renforcer le pluralisme démocratique et garantir la perception des voix de toutes les parties ».



A cet égard, Abderrahim Chahid a réitéré son souhait que les différentes parties observent le respect des règles démocratiques de manière à garantir l’aboutissement de toutes les opinions soumises au débat.

Dans cette même veine, les députés parlementaires ittihadis ont critiqué, avec virulence, le déroulement de la séance hebdomadaire des questions orales, déplorant l’absentéisme de nombre de ministres aux séances parlementaires.



La parlementaire usfpéiste Aïcha El Gorgi a signalé, à ce propos, que six ministres parmi les dix représentant les plus grands pôles de l’exécutif sont absents « traduisant un certain mépris de l’action législative, soulignant que cet état de choses devrait être rejeté ».

A cet effet, la députée ittihadie a réclamé du président de la séance d’adopter une mesure ferme en citant nommément les ministres absents (…)



De son côté, la députée parlementaire Hayat Laâraïchi a adressé, au nom du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, au ministre de l’Industrie et du Commerce une question ayant trait à la numérisation des procédures du commerce extérieur.



La parlementaire ittihadie a relevé que les perturbations des procédures du commerce extérieur au Maroc ont engendré un certain mécontentement des importateurs, notamment le retard enregistré quant au retrait des certificats de conformité (…)

Hayat Laâraïchi a noté, dans ce sens, que l’absence de complémentarité des systèmes numériques occasionne des interférences pénalisant les opérations commerciales (…) et interpellé le responsable gouvernemental compétent au sujet des dispositions prises ou préconisées pour l’activation de la numérisation des procédures du commerce extérieur.



Par ailleurs, le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants a adressé au ministre délégué chargé du Budget, une interrogation au sujet des effets sociaux de l’augmentation des tarifs des butanes de gaz, en déplorant la détérioration, par ce fait, du pouvoir d’achat des citoyens précisant que les villageois et petits agriculteurs sont la catégorie sociale la plus impactée par ce fait…



Le Groupe d’opposition de l’USFP a indiqué que le soutien gouvernemental accordé aux catégories sociales vulnérables n’a point abouti à réaliser les résultats escomptés, réclamant du ministre de présenter les précisions nécessaires quant à la poursuite de cette augmentation tout au long de l’année en cours de même qu’aux dispositions à prendre pour le solutionnement de cette situation et la préservation du pouvoir d’achat en garantissant l’équité du soutien prodigué aux catégories sociales vulnérables (…)



D’autre part, dans le cadre du débat autour du soutien accordé aux associations et autres organisations de la société civile, le député parlementaire, membre du groupe d’opposition ittihadie, Omar Aanane a abordé la problématique de la transparence du processus de distribution de l’aide publique préconisée.



Le parlementaire usfpéiste a fait allusion, dans ce sens, au rapport de la Cour des comptes qui a relevé les difficultés auxquelles sont confrontées les associations en matière d’accès audit soutien en sus de l’absence de toute transparence quant à sa distribution (…)

Là-dessus, le parlementaire Aanane a exprimé son inquiétude face aux difficultés rencontrées par les associations concernées en matière d’obtention de la qualité d’organisations d’intérêt public, appelant à l’adoption d’un système informatique unifié à même de permettre de présenter les demandes d’aide en toute transparence tout en procédant à la révision du décret relatif au soutien accordé aux associations (…)

La séance des questions orales à la Chambre des représentants du lundi 13 janvier 2025 n’a pas manqué, par ailleurs, d’aborder les difficultés qui entravent le transport scolaire en milieu rural.



Le député parlementaire ittihadi El Merdi Al Alaoui a souligné, à ce sujet, que la multiplication des intervenants dans le secteur du transport scolaire implique l’absence de toute responsabilité définie, indiquant que le département ministériel compétent a relégué cette charge aux collectivités locales, leur infligeant une pression financière et réglementaire supplémentaire et augmentant le fardeau des élèves qui traversent de grandes distances avant d’atteindre leurs salles de classe.



A cet effet, le parlementaire usfpéiste a réclamé la recherche de solutions adéquates telles que l’implantation d’établissements scolaires à proximité des habitations et la distribution d’aides financières aux associations de la société civile pour les aider à assurer le transport scolaire de manière à dispenser les familles de telles charges supplémentaires.



Pour sa part, le député Saïd Baâziz, évoquant cette même problématique, a considéré que l’échec quant au traitement de ce phénomène ne fait qu’exaspérer l’abandon scolaire tout en mettant en avant la nécessité urgente de prendre des dispositions efficientes à même de répondre à l’exigence d’activer les mesures opportunes pour permettre aux enfants du monde rural de jouir de leur droit à la scolarité…



Parallèlement à ce grand déploiement dans les divers domaines sociaux, économiques et culturels et dans le cadre des efforts visant à consolider le débat constructif autour des questions sociétales cruciales, le Groupe socialiste-Opposition ittihadie, en partenariat avec l’association de lutte contre la prolifération de l’épidémie du sida, a organisé une journée d’étude autour de la thématique « Les politiques publiques, l’ALCS et les initiatives civiles à l’horizon de la mise à bout du sida en 2030 ».



Cette journée d’étude, qui se tient ce jeudi 16 janvier 2025 au siège du Parlement, vise à mettre l’accent sur les enjeux et défis auxquels est confronté le pays dans la lutte contre le sida tout en déroulant les différentes politiques et initiatives civiles œuvrant à réaliser l’objectif mondial d’éradication de cette épidémie en 2030.



Cet événement est marqué par la participation d’un parterre de responsables gouvernementaux, d’experts, d’acteurs de la société civile et de représentants des organisations des droits de l’Homme…



Là-dessus, l’organisation de cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre de l’engagement assidu du Groupe socialiste à soutenir les questions sanitaires et sociales et de sa contribution à la consolidation du dialogue constructif entre l’ensemble des acteurs aspirant à la réalisation d’un développement durable optimal.



Rachid Meftah