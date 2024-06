D'ici 2050, près de 70% de la population mondiale habitera en ville

07/06/2024

Près de 70% de la population mondiale habitera d’ici 2050 en ville, ont affirmé, jeudi, des participants à un panel sous le thème "Données urbaines des citoyens et monitoring smart de la métropole", tenu dans le cadre de la 8ème édition de Casablanca Smart City.



Les conférenciers ont souligné l’importance pour les villes d’investir dans des infrastructures technologiques avancées, ainsi que de former et adapter les compétences aux nouvelles technologies pour une meilleure transformation digitale, ajoutant que les systèmes de mise en œuvre des programmes sociaux ne cessent d’évoluer dans le temps.



Pour assurer le passage vers une Smart City, ils ont relevé l’impératif de mettre en place des systèmes de gestion de données sécurisés et interopérables, et d’adopter des pratiques durables et respectueuses de l’environnement. Ils ont aussi estimé que le digital est un levier important pour le développement économique et social.



Dans ce sillage, les panélistes, venus de plusieurs pays, ont soutenu que le digital transforme la gestion des territoires en offrant des outils pour une meilleure planification, prise de décisions et optimisation des ressources, soulignant que les technologies numériques sont les principaux piliers des Smart Cities, permettant une interconnexion entre les différents acteurs urbains, afin de faciliter la coordination et la réalisation de stratégies de développement.



Par ailleurs, les experts participants à ce panel ont tenu à rappeler que les données publiques et citoyennes constituent une ressource précieuse pour les territoires, estimant que cette richesse de données nécessite une gestion sécurisée et fiable.



Ce panel a également été une occasion pour les participants de rappeler la signature du mémorandum d’entente entre la région de Casablanca-Settat et la province de Rehamna, avec le World Smart Cities Forum "WSCF", notant que cet accord définit les champs de collaboration et de partage des meilleures pratiques dans ce domaine et constitue aussi un cadre pour accélérer le développement de villes et territoires intelligents, durables et inclusifs.



En conclusion, ils ont soutenu que cette transformation est à même de créer des opportunités pour les entreprises marocaines qui auront la possibilité d’accéder à de nouveaux marchés, et permettra aussi de positionner le Maroc comme leader dans le domaine des Smart Cities.