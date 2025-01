D’anciens internationaux estiment que les Lions de l’Atlas sont capables de dominer leur groupe

29/01/2025

Aziz Bouderbala : La sélection marocaine est favorite pour franchir le premier tour et avancer sûrement vers la finale, vu la qualité de ses joueurs et sa volonté d’offrir le titre à ses supporters



Salah Eddine Bassir: Le fait de jouer à domicile est à même de motiver davantage les joueurs nationaux



Hassan Nadir : Les Lions de l’Atlas sont conscients du challenge et aborderont ces joutes avec la volonté de défendre leur réputation de puissance mondiale



Les Lions de l’Atlas ont hérité d’un groupe difficile lors de la CAN-2025 de football, mais sont capables de le dominer, ont indiqué d’anciens joueurs internationaux.La sélection marocaine dispose des atouts nécessaires pour se qualifier comme leader de son groupe et poursuivre son parcours, ont affirmé ces anciens joueurs dans des déclarations à la MAP.Pour eux, le Onze national sera animé par la volonté de défendre la réputation du football marocain aux niveaux continental et mondial et sera soutenu par un public avide de titres.Forte d’une constellation de stars évoluant dans les plus prestigieux clubs mondiaux, la sélection nationale est capable de passer haut la main le premier tour, aller loin dans la compétition et remporter le titre, ont-ils insisté.Ainsi, Aziz Bouderbala, un des artisans de l’épopée du Mondial-1986, a indiqué que le groupe du Maroc n’est pas facile, vu la valeur de ses équipes, ajoutant que le Mali, la Zambie et les Comores comptent parmi les meilleures sélections africaines et posent souvent des difficultés aux Lions de l’Atlas.Pour lui, la sélection marocaine est favorite pour franchir le premier tour et avancer sûrement vers la finale, vu la qualité de ses joueurs et sa volonté d’offrir le titre à ses supporters.De son côté, Salah Eddine Bassir a indiqué que la sélection marocaine est "super favorite" pour aller loin dans sa quête du titre africain, ajoutant que le fait de jouer à domicile est à même de motiver davantage les joueurs nationaux.Bassir a relevé que les sélections africaines se sont développées grâce à des joueurs évoluant au haut niveau partout dans le monde, se disant confiant en la capacité de l’équipe nationale à sortir le grand jeu et signer une nouvelle performance.Pour sa part, Hassan Nadir a fait remarquer que le groupe du Maroc est relevé, rappelant que le Mali, la Zambie et les Comores ont terminé en tête de leurs groupes de qualification.Pour lui, les Lions de l’Atlas, dont la mission ne sera pas de tout repos, sont conscients du challenge et aborderont ces joutes avec la volonté de défendre leur réputation de puissance mondiale.Pour cela, le Onze national devra aborder ses matches avec le sérieux et la compétitivité qui s’imposent, a-t-il souligné.