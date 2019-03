D'anciennes joueuses du FC Barcelone à Laâyoune pour encourager le football féminin au Maroc

25/03/2019

Un match de gala a opposé, samedi en fin d'après-midi au stade Cheikh Mohamed Laghdaf de Laâyoune, l'équipe féminine de l'Association des anciens joueurs de football du FC Barcelone "Agrupació Barça Jugadors" (ABJ) au Club municipal de Laâyoune.

Cette rencontre amicale a offert un spectacle haut en couleur au public, venu nombreux assister à une grande fête sportive avec les Blaugranas, qui ont répondu présent à ce grand rendez-vous pour partager avec les habitants de Laâyoune des moments de joie et de bonheur, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme.

Premier déplacement de l'"ABJ Femení" en Afrique, le match avait pour objectif de promouvoir le football féminin au Maroc et de rendre hommage aux anciennes figures sportives de la ville, en particulier les anciennes gloires du Club municipal de Laâyoune.

Ce club de football féminin évoluant en Championnat marocain de première division avait remporté quatre titres ces dernières années.

Le match s’est soldé sur le score de 3 buts à 1 en faveur de l’équipe de Laâyoune.

Dès son arrivée à Laâyoune vendredi soir, un accueil des plus chaleureux a été réservé à la délégation espagnole, dont la visite a été aussi ponctuée d’autres activités à caractère institutionnel.

Ainsi, les footballeuses et le staff technique ont visité plusieurs projets et chantiers de développement lancés au profit de la population de Laâyoune, notamment les jeunes et les femmes.

Dans une déclaration à la presse, Ramon Alfonseda, président de l’ABJ, s’est félicité de la qualité des infrastructures sportives dont dispose Laâyoune, se disant optimiste quant au développement du sport féminin au Maroc dans l’avenir.