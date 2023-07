Cyclisme féminin. Un trio espagnol domine le podium de la 2ème étape du Challenge international du Sahara

31/07/2023

Un trio espagnol a dominé, samedi, le podium de la 2ème étape de la 14ème édition du Challenge international du Sahara de cyclisme féminin, qui a relié Tarfaya à Laâyoune sur une distance de 110 km.



Ainsi, l'Espagnole Pereira Regueira du club La Carlotena a parcouru la distance en 2h 28min et 15 sec, devant ses compatriotes Isabel Campos Marrero du club Del Parque et Herrera De La Guardia du club Calima Fuerteventura.



La Marocaine Alhiane Fatima Zohra de l’Association club sportif Chabab Inezgane est entrée en 4e position à 1min 36 sec de Regueira.



Meriem Ben Aitouna, de l'Association Jeunesse Souk Sebt du cyclisme et tourisme, avait parcouru, vendredi la première étape (Akhfenir - Tarfaya sur une distance de 102 km) en 3h 02min, devant sa compatriote Imane Lemkhayare du même club et l’Espagnole Pereira Regueira du club La Carlotena.

La troisième étape devait relier, dimanche, Laâyoune à la ville d’Al Marsa (aller et retour) sur une distance de 50 km.



Initiée sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de cyclisme sous le signe "Le cyclisme au service du développement et de la communication internationale", cette édition est marquée par la participation de 40 cyclistes d’Europe, ainsi que de plusieurs équipes marocaines, notamment des provinces du Sud du Royaume.



Ce 14e challenge est organisé par le club de la Marche Verte de cyclisme à Laâyoune, à l'occasion des célébrations marquant le 24ème anniversaire de la Fête du Trône.



Cette manifestation sportive, qui vise à élargir la base des pratiquants du cyclisme, notamment chez les filles des provinces du Sud, est l'occasion pour les participantes de s’informer sur les projets de développement structurants, économiques, sociaux, culturels et sportifs réalisés dans les provinces du Sud du Royaume.