Cyclisme : Participation de l’EN B au tour du Mali

20/05/2024

L'équipe nationale "B" participera à la 10ème édition du Tour cycliste du Mali qui aura lieu du 21 au 26 mai courant, avec la participation de 14 pays africains.



L'équipe du Maroc est composée des coureurs Mohamed Saaoud, Ahmed Echahed, Zouhair Rahil, Lahcen Saber et El Mehdi El Othmany, sous la houlette de l'entraîneur national Mostafa Al Amal, indique la Fédération Royale marocaine de cyclisme dans un communiqué.



Outre le pays organisateur, le Mali (trois équipes) et le Maroc, prendront part à cette 10ème édition du Tour cycliste du Mali, les équipes nationales du Burkina Faso, du Niger, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, de l’Afrique du Sud, de la Mauritanie, de la Guinée Conakry, de la Guinée Bissau, du Togo et du Cap Vert.



Les coureurs cyclistes vont parcourir une distance totale de 733,6 km répartie en six étapes, à savoir Bamako-Bougouni (144 km), Kolondiéba-Niena (154 km), alors que les troisième, quatrième et cinquième étapes seront disputées en circuit fermé respectivement à Sikasso (118,6 km), Koutiala (109 km) et Ségou (120 Km), précise la même source.

La sixième et dernière étape s’étend sur Fana-Bamako plus un critérium sur le boulevard de l’Indépendance, soit une distance de 144 km.



Le Mali détient le maillot jaune de l’édition précédente, à travers le cycliste Issiaka Coulibaly.

Il convient de rappeler que la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) organisera la 33ème édition du Tour du Maroc cycliste, du 31 mai au 9 juin prochain, sous le Haut Patronage de SM le Roi MohammedVI.



Cette édition connaitra la participation de 20 sélections et équipes issues d’Afrique, d’Europe, d’Asie et des Amériques. Le tour prendra son envol de la ville de Laâyoune le 31 mai, avant de prendre fin le 9 juin à Casablanca, lit-on dans un communiqué de la FRMC.



Initialement prévue du 14 septembre dernier au 23 du même mois après un arrêt de trois ans en raison de la pandémie de Covid-19 sous le thème "Le Tour du Maroc cycliste, un héritage national", la 33ème édition du Tour du Maroc avait été ajournée suite au séisme qui avait frappé le Royaume en septembre dernier, rappelle la même source.



Les participants à ce tour, organisé avec le soutien du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports et du Comité national olympique marocain, sous l'égide de l'UCI, vont parcourir cette année 1680 km répartis sur 10 étapes, comme suit:



-- 1ère étape (31 mai): Laâyoune - Tarfaya (150,4 km)

-- 2è étape (1er juin): Guelmim - Tiznit (132,9 km)

-- 3è étape (02 juin): Agadir - Essaouira (168,5 km)

-- 4è étape (03 juin): Essaouira - Marrakech (171,8 km)

-- 5è étape (04 juin): Kalaa des Sraghna - Khouribga (178 km)

-- 6è étape (05 juin): Khouribga - Béni Mellal (112,2 km)

-- 7è étape (06 juin): Béni Mellal - Khénifra (121 km)

-- 8è étape (07 juin): Fès - Meknès (147,3 km)

-- 9è étape (08 juin): Meknès - Rabat (134 km)

-- 10è étape (09 juin): Rabat - Casablanca (110,5 km)