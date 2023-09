Cyclisme : Le 4e Challenge international des villes phosphatières

Du 8 au 10 septembre dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra

08/09/2023

La Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) organise, du 8 au 10 septembre dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra, le 4e Challenge international des villes phosphatières, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Cet événement international, organisé avec le soutien du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports et du Comité national olympique marocain, sous l’égide de l'Union cycliste internationale (UCI), connaît la participation d’équipes représentant 11 pays, en l'occurrence l'Ouzbékistan, le Cameroun, la Mauritanie, l'Allemagne, les Etats-Unis, l'Irak, la Turquie, la France, l'Angola et la Suisse, outre le Maroc, dont les couleurs seront défendues par quatre équipes, à savoir l'équipe nationale (A), l’équipe espoir, l'équipe du Sahara et « Sidi Ali Citroën ».



Cette compétition internationale constitue une opportunité pour mettre la lumière sur l’ampleur des projets structurants et les caractéristiques géographiques, culturelles, économiques et civilisationnelles dont regorge la région.



A noter que la 33ème édition du Tour du Maroc cycliste débutera le 14 septembre dans la ville de Laâyoune, qui accueillera le 12 du même mois, l'assemblée générale élective de la FRMC.



Cette épreuve, inscrite au calendrier de l’UCI, se déroulera sur 3 étapes :



08 septembre (10h00) Grand Prix Boukraa

Laâyoune – Boukraa (100,8 km)

09 septembre (14h00) Grand Prix Smara

Boukraa – Smara (166,1 km)

10 septembre (10h00) Grand Prix Laâyoune

Boukraa – Laâyoune (106,1 km)



Palmarès :

1er Grand Prix

2011 : Maroš Kováč (Slovaquie)

2012 : Tarik Chaoufi (Maroc)

2015 : Mouhssine Lahsaini

2ème Grand Prix

2011 : Adil Jelloul (Maroc)

2012 : Mouhssine Lahsaini (Maroc)

2015 : Abdelati Saadoune (Maroc)

3ème Grand Prix

2011 : Hassan Zahboune (Maroc)

2012 : Abdellah Ben Youcef (Algérie)

2015 : Lahcen Saber (Maroc).