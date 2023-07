Cyclisme : La 14è édition du Challenge international féminin du Sahara du 28 au 30 juillet

28/07/2023

Le club de la Marche Verte de cyclisme à Laâyoune organise, sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de cyclisme, du 28 au 30 juillet, la 14e édition du Challenge international du Sahara de cyclisme féminin sous le thème "Le cyclisme au service du développement et de la communication internationale " .



La première étape, prévue vendredi, reliera Akhfenir à Tarfaya sur une distance de 100 km, la seconde sera entre Tarfaya et Foum El Oued, en passant par la commune de Tah (122 km), tandis que la troisième étape reliera Laâyoune à la Marsa (50 km).



Cette édition, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 24e anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, connaîtra la participation de 40 cyclistes d’Europe, ainsi que de plusieurs équipes marocaines, notamment des provinces du Sud du Royaume, ont indiqué les organisateurs.



Cette manifestation sportive, qui vise à élargir la base des pratiquants du cyclisme, notamment chez les filles des provinces du Sud, est l'occasion pour les participantes de s’informer sur les projets de développement structurants, économiques, sociaux, culturels et sportifs réalisés dans les provinces du Sud du Royaume.