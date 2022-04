Cyclisme. Course à Benslimane

28/04/2022

Une course régionale a été organisée récemment à Benslimane, sur un circuit fermé, avec la participation de plus de 40 coureurs, représentant 15 clubs affiliés à la Ligue Casablanca-Settat de cyclisme, initiatrice de l'évènement.



Selon un communiqué de la Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC), les coureurs ayant pris part à cette course, organisée dimanche, appartenaient aux catégories seniors, moins de 23 ans et juniors, ajoutant que l'évènement s’inscrit dans le cadre des championnats régionaux organisés par la FRMC.



La course a été marquée par la participation également des coureurs de la sélection nationale, en stage à Mohammedia.



Au terme de cette compétition, des prix ont été remis aux différents vainqueurs, alors qu'un hommage a été rendu à plusieurs acteurs sportifs.



Ci-après les résultats enregistrés:

Seniors

1. Mounir Zahraoui (Tihad Casablanca)

2. Adil Aarbaoui (Club cycliste de Khouribga)

3. Hosni Zakaria (Addaraja Al Khadra de Casablanca)

U23

1. Nasr Mtouki (Tihad Casablanca)

2. Taha Yassine (Union de Ouezane)

3. Saad Hatifi (Tihad Casablanca)

Juniors

1. Aae Aziki (Club Ismailia de Meknès)

2. Abdellah Fadli (Wifak Tit-Mellil)

3. Abdelghani Abdi (Club de Larache).