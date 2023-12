Crypto-actifs: Un projet de loi est en cours de préparation

21/12/2023

Un projet de loi est actuellement en cours de préparation pour réguler les crypto-actifs, selon les recommandations émises lors du dernier sommet du G20, a indiqué, mardi à Rabat, le wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri.



"L'objectif principal de cette législation est d'aligner les régulations marocaines sur les standards internationaux concernant les crypto-actifs, selon une approche rigoureuse, afin de protéger les investisseurs et garantir la stabilité du système financier", a dit M. Jouahri lors d'un point de presse tenu à l'issue de la quatrième et dernière réunion trimestrielle du Conseil de BAM au titre de l'année 2023.



Par ailleurs, M. Jouahri a affirmé que BAM progresse activement dans ses projets relatifs à la monnaie nationale de banque centrale (MNBC), notant qu'un groupe de travail, en collaboration étroite avec des experts techniques et le Fonds monétaire international (FMI), se consacre à l'avancement de ce projet.



Un rapport récent sur la MNBC, actuellement en cours d'analyse par BAM, se focalise sur l'usage potentiel de cette monnaie pour favoriser l'inclusion financière qui est cruciale pour les pays en développement, a indiqué M.Jouahri, estimant que la MNBC pourrait jouer un rôle important dans l'amélioration de la traçabilité, la réduction des coûts et des délais des transactions.