Croate Niko Kovač nommé entraîneur du Borussia Dortmund jusqu’en 2026

31/01/2025

Le Croate Niko Kovač a été nommé à la tête du Borussia Dortmund jusqu'en 2026, a annoncé mercredi soir le directeur sportif du club, Lars Ricken.



Ancien entraîneur du Bayern Munich, de la sélection croate et de l'AS Monaco, le technicien croate (53 ans) succède à Nuri Şahin, évincé la semaine dernière. L'équipe était depuis dirigée par l'entraîneur intérimaire Mike Tullberg



"Mike Tullberg dirigera l'équipe samedi (en championnat contre Heidenheim) avant que Niko prenne la suite dimanche", a précisé M. Ricken à la presse, après la victoire de son club face au Shakhtar Donetsk (3-1) lors de la 8e et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.



Kovac, qui a entraîné Wolfsburg de 2022 à 2024, a remporté la Coupe d'Allemagne avec l'Eintracht Francfort contre le Bayern en 2018, avant d'accepter le poste d'entraîneur du club munichois quelques semaines plus tard.



Au Bayern, il a remporté un doublé Coupe-Championnat en 2018-19, mais avait été remercié par le club au milieu de la saison suivante.



Le BVB occupe la 11e place de la Bundesliga, à 22 points du leader, le Bayern, et a signé face au Shakhtar sa deuxième victoire seulement lors de ses onze dernières rencontres, toutes compétitions confondues.