Cristiano Ronaldo : les secrets de sa forme insolente dévoilés !

18/01/2020

Le temps passe mais ne semble pas avoir d'emprise sur Cristiano Ronaldo. Malgré son âge avancé pour un footballeur de haut niveau (35 ans en février prochain, Ndlr), le virtuose portugais continue d'afficher une forme physique éblouissante. Alors qu'il a rejoint la Juventus de Turin l'été 2018, le quintuple Ballon d’or continue de se montrer indispensable et de soigner ses statistiques affolantes. En ce début d'année 2020, CR7 s'est tout bonnement offert le 36e triplé de sa riche carrière.

Mais le hasard n'a pas sa place et Ronaldo est réputé pour son exigence redoutable lors de ses nombreux entraînements. Selon les informations dévoilées par le Daily Mail, le champion est très rigoureux concernant son alimentation et suit les conseils de son nutritionniste personnel qui lui conseille d'avaler de petites portions lors des repas, et de se nourrir toutes les 3-4 heures, soit six fois par jour.

Parmi les mets que l'ex-joueur du Real Madrid aime déguster, on retrouve des toasts à l’avocat, de l’espadon et du poulet, riche en protéines et faible en matières grasses. Est-il besoin de souligner dans son régime que les sodas sont exclus et qu'il ne boit presque uniquement que de l’eau.

Le sommeil est également crucial pour la récupération. C'est pour cela que Ronaldo suit les recommandations d’un spécialiste reconnu du sommeil, le professeur Littlehales. Résultat, il s'astreint à cinq siestes de 90 minutes par jour, dormant ainsi 7h30 au total, plutôt qu'une nuit avec 8 heures d'affilée. Qu'on se le dise, rester au top à cet âge ne se fait pas sans concession!