Crise des étudiants en médecine au Maroc Entre entêtement du gouvernement, revendications des étudiants et absence de dialogue

27/09/2024

La crise des étudiants en médecine au Maroc est une illustration claire des tensions croissantes entre l'Etat et une catégorie importante de jeunes diplômés entrant sur le marché du travail. Cette crise dépasse le cadre sectoriel de l'éducation et de la santé, pour devenir un point de convergence de divers défis politiques, économiques, sociaux et éthiques qui affectent l'image de l'État et de ses institutions aux yeux des observateurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.



La crise a débuté lorsque le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a annoncé son plan de réduction de la durée de la formation médicale de sept à six ans. Cette décision a été rejetée par les étudiants, qui ont demandé que les cinq promotions actuelles soient exemptes de cette réforme et que celle-ci ne s'applique qu'aux nouveaux étudiants. Toutefois, la détermination du gouvernement à appliquer cette réforme à tous a entraîné une escalade des protestations.



Les étudiants estiment que la réduction de la durée de la formation affectera négativement la qualité de l'enseignement médical, en réduisant leurs opportunités d'obtenir une formation pratique suffisante avant leur entrée sur le marché du travail. De son côté, le gouvernement défend ces réformes en affirmant que leur objectif est d'améliorer l'efficacité médicale et de mieux répondre à la demande croissante du système national de santé.



Confusion politique : Ignorer la crise des étudiants en médecine menace la qualité des prestations de santé



Ce qui se passe avec les étudiants en médecine peut être qualifié de "confusion politique". Les décisions gouvernementales liées à cette crise semblent mal préparées, ou du moins n'ont pas suffisamment pris en compte les avis et les besoins des parties concernées. Le gouvernement, qui adopte des politiques économiques libérales, tend souvent à réduire le rôle de l'État dans la prestation de services sociaux tels que l'éducation et la santé, ce qui a intensifié les tensions dans ces secteurs. En conséquence, les politiques se concentrent sur la satisfaction des besoins du marché, parfois au détriment des étudiants et des citoyens, comme le montre la privatisation de l'enseignement médical ou la conclusion de partenariats public-privé dans des domaines tels que la formation médicale.



Les protestations continues et les grèves répétées des étudiants en médecine nuisent à la réputation du Maroc à plusieurs niveaux. D'une part, ces événements reflètent l'incapacité de l'Etat à répondre aux aspirations des jeunes diplômés, qui représentent une tranche vitale de la société et exigent de réelles réformes en matière d'éducation et de formation. D'autre part, la crise révèle la faiblesse du gouvernement dans la gestion des défis sociaux et économiques, ce qui contribue à forger une image négative de sa capacité à gérer les crises nationales.



Paradoxe entre les objectifs de santé et le manque de cadres médicaux



Le système de santé marocain souffre d'un grave déficit en ressources humaines, avec une estimation de 32.000 médecins et 65.000 infirmiers manquants. Ce manque massif exerce une pression énorme sur le système de santé, augmentant le besoin urgent de former de nouveaux médecins et infirmiers rapidement.



Cependant, la gestion de la crise par le gouvernement semble contredire cette urgence. Les étudiants considèrent que les réformes proposées visent à combler ce déficit en accélérant la formation, mais elles négligent la nécessité de maintenir la qualité de cette formation. Ils estiment que raccourcir les années d'études risque de réduire le temps de formation pratique, ce qui affectera négativement la compétence des nouveaux médecins à leur entrée sur le marché du travail.



Absence de dialogue et répétition du scénario dans d'autres secteurs sociaux



La crise des étudiants en médecine au Maroc n'est pas isolée des crises récurrentes dans d'autres secteurs vitaux tels que l'éducation, la justice et les collectivités locales. Dans tous ces domaines, l'absence de dialogue efficace entre le gouvernement et les parties concernées est un facteur clé dans l'aggravation des crises. Le gouvernement refuse d'ouvrir des canaux de dialogue sérieux avec les différentes parties prenantes, s'appuyant sur des politiques rigides qui ne répondent pas aux revendications des personnes affectées, ce qui complique davantage la situation dans ces secteurs.



Style du ministre de l'Enseignement supérieur : Rigueur sans compromis et à tout prix



Le ministre de l'Enseignement supérieur, qui a précédemment occupé le poste de doyen de la Faculté de médecine de Marrakech, est connu pour son style de gestion strict, sans revenir sur ses décisions jusqu'à ce qu'il se considère victorieux. Cette fermeté dans la gestion des affaires, qui le distinguait en tant que doyen, semble se répéter maintenant dans son traitement de la crise des étudiants en médecine. Certains estiment que son entêtement a atteint un point où il impose ses décisions à tout prix, y compris par l'usage de la force, comme cela s'est produit lors des dernières manifestations des étudiants à Rabat.



Crise des étudiants en médecine: Une question nationale, pas seulement sectorielle



La crise des étudiants en médecine au Maroc n'est plus une simple question sectorielle concernant uniquement les étudiants en médecine. Elle est devenue une crise nationale qui reflète des défis plus larges dans les systèmes éducatif et sanitaire. Le système de santé marocain souffre d'un grave manque de personnel médical, ce qui pose des défis au niveau de la qualité des soins de santé offerts aux citoyens. Le retard dans la diplomation de nouvelles promotions de médecins, en raison de cette crise, creuse davantage l'écart entre l'offre et la demande de services de santé.



Escalade récente et usage de la violence



Dans l'escalade récente, les étudiants ont organisé des sit-in pacifiques, mais les autorités ont réagi par une force excessive, entraînant des blessures parmi les étudiants et l'arrestation de plusieurs d'entre eux. Cet incident a ravivé le débat sur la manière dont le gouvernement gère les manifestations pacifiques et sur le droit des citoyens à exprimer librement leurs opinions.



Conclusion



La crise des étudiants en médecine au Maroc représente une crise nationale à part entière, et non pas une simple problématique sectorielle touchant une catégorie spécifique. La responsabilité incombe principalement au gouvernement qui refuse de répondre aux revendications des étudiants, menaçant ainsi l'avenir du système de santé et affaiblissant la confiance entre l'Etat et la société. La poursuite de la violence contre les étudiants les poussera à chercher de meilleures opportunités à l'étranger, ce qui entraînera une perte énorme pour le système de santé marocain.



Le gouvernement endosse la responsabilité principale de la persistance de cette crise en raison de l'absence d'un dialogue efficace et de son entêtement à prendre des décisions. Continuer à user de la violence contre les étudiants ne fera qu'aggraver la situation et incitera plusieurs d'entre eux à émigrer, aggravant ainsi la pénurie déjà importante de cadres de santé, avec des répercussions graves sur le système de santé marocain.



Sous l’égide du gouvernement des « compétences », les étudiants en médecine au Maroc font face à une répression croissante simplement pour avoir revendiqué leurs droits sociaux et professionnels de base, droits qui sont considérés dans d'autres pays comme une partie intégrante du système éducatif et professionnel. Le refus de répondre aux demandes de cette catégorie vitale reflète un mépris flagrant de leurs droits fondamentaux et révèle un manque d'intérêt pour le développement du secteur de la santé.



Les étudiants en médecine sont la pierre angulaire de l'avenir de la santé publique du pays, et seront responsables des soins et de la santé de la population dans les années à venir.



Ignorer leurs revendications, qu'il s'agisse d'améliorer l'environnement d'apprentissage ou la formation pratique, ou même de garantir les conditions matérielles et morales pour exercer la profession, est un abandon flagrant de l'avenir du système de santé de notre pays. L'entêtement du gouvernement et son refus de revenir sur ses décisions, malgré les revendications répétées, ne font qu'aggraver la crise et ont un impact négatif sur la qualité de l'enseignement médical et l'avenir des services de santé.



La crise des étudiants en médecine a démontré que ce gouvernement a manifestement échoué à gérer ce dossier. L'émigration massive pourrait devenir la dernière option pour ces étudiants, ce qui constituerait une perte immense pour le système de santé national. Si un responsable gouvernemental sensé existe, il doit intervenir immédiatement pour mettre fin à cette injustice contre les étudiants en médecine et garantir leurs droits légitimes avant qu'il ne soit trop tard.