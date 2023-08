Crédits/Dépôts. Le tableau de bord de BAM en 5 points clés

20/08/2023

Voici cinq points clés du tableau de bord "crédits-dépôts bancaires" de Bank Al-Maghrib (BAM) du mois de juin 2023 :



1. L'encours du crédit bancaire a atteint 1.075,7 milliards de dirhams (MMDH) au titre des six premiers mois de 2023, en hausse annuelle de 4,7%.



2. L'encours se répartit sur les agents non financiers avec 916,1 MMDH (+1,1%) et les agents financiers 159,5 MMDH (+11,9%),



3. Le financement participatif destiné à l'habitat, sous forme notamment de "Mourabaha" immobilière, a poursuivi sa progression et s'est établi à 20,3 MMDH, après 17,4 MMDH une année auparavant.



4. Les dépôts auprès des banques se sont établis à 1.131,3 MMDH à fin juin 2023.



5. Les dépôts des ménages se sont établis à 841,5 MMDH, en hausse annuelle de 5,2 % avec 201,8 MMDH détenus par les Marocains résidant à l’étranger (MRE), tandis que les dépôts des entreprises privées ont progressé de 7% à 189,4 MMDH.