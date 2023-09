Crédit immobilier : La Mourabaha bondit de 16% à fin juillet

23/09/2023

Le financement participatif destiné à l'habitat, sous forme notamment de Mourabaha immobilière, a poursuivi sa progression à fin juillet, avec une hausse de 16%, par rapport à la même période de l'année précédente, indique Bank Al-Maghrib (BAM).



Ainsi, il s'est établi à 20,5 milliards de dirhams (MMDH), après 17,6 MMDH une année auparavant, ressort-il du tableau de bord "crédits-dépôts bancaires" de BAM.

L'encours du crédit bancaire a atteint 1.063,5 MMDH à fin juillet, en hausse annuelle de 5,2%, fait savoir la Banque centrale.



Dans le détail, cet encours se répartit sur les agents non financiers avec 911,6 MMDH (+3,4%) et les agents financiers 151,9 MMDH (+17,4%), précise BAM.

En outre, BAM fait savoir qu'à fin juillet, les concours aux ménages ont enregistré une hausse annuelle de 2,4%, recouvrant principalement des accroissements de 2,4% des prêts à l'habitat et de 1% des crédits à la consommation.