Crédit du Maroc : acquisition de 33,33% de CDM Leasing et Factoring

20/05/2024

Crédit du Maroc (CDM) a procédé à l'acquisition de 33,33% du capital social et des droits de vote de CDM Leasing et Factoring détenus par Crédit Agricole Leasing & Factoring (filiale à 100% de Crédit Agricole S.A.) pour un prix de 51.387.576 dirhams.



Effectuée conformément aux accords conclus en décembre 2022, et dans le cadre de la cession par Crédit Agricole S.A au Groupe Holmarcom de sa participation dans CDM, cette opération permet à Crédit du Maroc de détenir 100% du capital de "Crédit du Maroc Leasing et Factoring", indique un communiqué de CDM publié vendredi sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



L'acquisition a été réalisée le 15 mai 2024 à l'issue de la levée de l'ensemble des conditions suspensives auxquelles elle était soumise (notamment l'obtention de l'autorisation de Bank Al-Maghrib et de l'Office des Changes) et de la finalisation de l'autonomisation de "Crédit du Maroc Leasing et Factoring" du groupe français, fait savoir la même source. L'acquisition sera reflétée dans les comptes de Crédit du Maroc au 30 juin 2024.



Sur le plan de la gouvernance, la structure actuelle avec un Conseil de Surveillance et un Directoire est maintenue, avec de nouvelles nominations, conclut le communiqué.